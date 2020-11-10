追劇必備！「Video Speed Controller」輕鬆增減影片速度、快進/快退超方便！（Chrome, Firefox 擴充套件）

追劇時難免都會遇到需調整播放時間的狀況，例如剛剛那段對話想要再仔細看清楚或是前面那個畫面太快，細節都沒有看到等，就會需要倒退回去，又或是遇到中間穿插了廣告、某個片段太枯燥，就想快轉跳過，但拖曳時間條真的很不容易，不是拖得太多就是太少，調來調去的心都累了

如果你經常使用電腦來追劇或看影片，「Video Speed Controller」這款瀏覽器擴充套件可以考慮給它裝起來，它是一款可以輕鬆調整影片速度、快進/快退的輔助工具，需要時只要按下鍵盤上對應的快捷鍵就能快速調整，也可以開啟控制工具列用滑鼠來操作。

預設每回可增減 0.1 的播放速度、快進或快退 10 秒鐘，你也可以依個人的使用需求來調整預設值，按下「R」就能一鍵快速還原播放速度，甚至可以設定一個特定的速度鍵，例如想在廣告出現時極速快轉，就可以將這個鍵的播放速度設定為最高的數值

如果這些預設的快捷鍵還不能滿足你的需求，「Video Speed Controller」還開放給使用者新增其它的功能鍵，例如你可以加入其它不同秒數的快進、快退鍵，或是需要快速靜音、暫停，跳至特定秒數等，全都可以自行設定，讓你追劇看片可以更輕鬆唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 為例開啟下載頁點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」即可完成安裝

 

第2步 安裝後在工具列上點擊「Video Speed Controller」圖示，再點入「Settings」就可以來調整各個項目的快捷鍵與預設值，如果需要新增可點擊「Add New」即可新增一個快捷鍵的欄位，再選定功能名稱、快捷鍵與設定值即可下方還有一些其它的設定，其中「Controller opacity」可調整控制工具列的透明度任何的調整後，都必須按「Save」儲存才會生效哦！

 

第3步 在觀看影片時，可按下鍵盤上的「V」開啟左上角的控制工具列，可使用滑鼠來增減播放速度或快進、快退

 

第4步 若使用鍵盤上的快捷鍵來操作，只有在調整播放速度時，才會在左上角顯示目前的播放速度，並會在數秒後自動隱藏

 

最後更新：11-10, 2020 上午 11:51

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