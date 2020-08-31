Removal.ai 免註冊即可使用的線上 AI 照片去背工具

以前使用修圖軟體幫照片去背可說是相當專業的技術，在網路上還可以找到許多關於照片去背的教學，而在其中髮絲的去背是更加困難的，，

但這些高超的去背技術，在 AI 人工智慧之下，似乎漸漸變得沒那麼必需了，因為現在只要會上網，你就會去背！

「Removal.ai」就是一個可以免費幫照片去背的線上工具，操作超級簡單，只要把照片丟到網頁中，就能馬上獲得一張完成去背的 png 圖檔！它會自動辨識主角與背景，並將背景的部份完全去除，準確度相當高，當然如果你的主角與背景顏色太相似，它就會比較難辨識哦！

相較於之前介紹過的「remove.bg」、「Trace by Sticker Mule」或是「SLAZZER」，「Removal.ai」的優點在於它不需註冊帳號就能免費使用，去背後的圖檔比較大在 900×900 之間。

不過在測試時有發現，若先將原圖較小的一邊先縮至 900px，那麼產出的圖檔就可以保留原圖的大小，例如將 6000×4000 的圖檔，先縮小為 1350×900，那麼產出的圖檔就會維持 1350×900，但若用原來的 6000×4000 則會獲得 900×600 的去背圖唷！提供給各位參考。

如果想要獲得更高的解析度，網站也有提供免費的下載額度可以使用，不過就需另外註冊帳號，或也可以考慮其它的付費方案來獲得，有興趣的朋友可至網站中的 Pricing 頁面更進一步了解詳情。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，直接將要去背的照片拖曳到左下角的方框中，或是點擊「CHOOSE A PHOTO」從電腦中選取照片。

第2步 數秒後就可以在網頁下方看到完成去背的照片囉！點擊「Download」即可將其下載回來使用。