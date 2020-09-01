「落雨小幫手」雷達回波預警！可精準提供未來 1 小時內的降雨狀況（iPhone, Androids）

最近這幾天因為颱風的關係，全台灣各地都有下雨的機會，而且颱風雨就是瘋瘋的，，

上一秒暴雨狂炸、下一秒就又出太陽，好像剛剛的暴雨是夢一場，若想知道等一下出門到底會不會遇到下雨，以前都要碰運氣考驗人品，現在只要下載「落雨小幫手」就可以準確的知道囉！

「落雨小幫手」是一款可以提供未來 1 小時之內降雨趨勢的氣象 App，整合全台灣雷達觀測資料，同時使用最新福衛七號衛星觀測資料，透過資料同化法及雷達回波外延方法，所開發出的即時雷達回波預警技術，可以精準的預測短時間內的降雨狀況。程式還結合定位系統，當所在位置快下雨的時候，還會透過手機推播提醒唷！

雖然它目前算是一項實驗性測試的產品，僅為研究展示使用，不過經過一天的使用，覺得真的相當精準，昨晚要去倒垃圾前大概半小時就開始下大雨，本來還想放棄改天再倒，後來立即打開 App 來查，顯示要出門倒垃圾的時間雨就會停了，果然到時就沒雨了！真好用啊～^^b

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：落雨小幫手
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：ThinkYes
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 8.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 開啟程式後即可看到全台灣上空的雷達回波圖，會自動循環播放 1 小時內的變化，在上方的時間條點擊則可查看固定時間的畫面。點擊右下角的按鈕可拉近顯示目前定位，上空有藍藍綠綠橘橘黃黃的色塊就代表該地區正在降雨。

 

第2步 點擊右上角開啟功能選單，點入「設定通知」就可以設定哪個時段不需要收到降雨通知，設定時間後記得按下「儲存」。當快下雨的時候，就可以收到推播提醒囉！

 

最後更新：09-01, 2020 上午 10:32

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