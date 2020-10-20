World of Minesweeper 踩地雷線上世界大賽，持續進行中！

自從 Windows 裡沒有「遊樂場」之後，大家是不是就很久沒玩「踩地雷」了呢？如果想回味一下，在 Google Play 或 App Store 裡都可以找到許多相關的遊戲可以下載，，

但若想要有點競爭感，就來挑戰這個一直持續進行中的「World of Minesweeper」世界踩地雷大賽吧！

「World of Minesweeper」是一個從 2015 年底就展開的踩地雷線上比賽，每位玩家都只要專心在自己的戰局上，過關所完成的秒數就會自動加入排名，速度越快就能擠上越前面的名次！

網站上分為「標準」與「無猜測」兩種模式，各別都有初級、中級與高級 3 種難度可選擇，「無猜測」另外還有一個惡魔等級，但這個模式會在遊戲開始前直接給玩家一個安全標記，只要從該位置開始遊戲，就可以保證安全，可加快遊戲的速度。

但如果你是喜歡放鬆玩遊戲的朋友，也可以不用管什麼秒數或排名，只要單純享受踩地雷的樂趣就可以了。操作方式與介面都與我們習慣的「踩地雷」一樣，所以很好上手哦！但請小心，這可是一旦開始就無法輕易結束的戰場啊～～～

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網站名稱： World of Minesweeper

World of Minesweeper 網站網址：https://minesweeper.online/

網頁畫面：

開啟網頁就會預設在「標準模式」的「初級」難度，在上方可切換其它的難度。也可以到「Custom」自訂其它想要的遊戲格數。

用滑鼠左鍵可點開方塊，右鍵可放置「旗幟」標記地雷，點擊數字則可以查看相連的方塊位置。

找出所有的地雷後就過關囉！在右側會顯示這次的各項表現數值，點擊中間的「表情符號」即可再重啟新局。

在左側的選單中，「Season ranking」可查看季排名，「All-time ranking」總排名，「My games」則可以查看個人的挑戰記錄。初級的世界排名都好可怕啊！不到一秒就過關到底是什麼樣的境界啊～～～

「No Guessing mode」無猜測模式會直接給玩家一個安全標記「x」，從它開始就一定不會按到地雷唷！