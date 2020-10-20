Neon effect 可自由繪製的霓虹效果照片編輯器（Android）

「Neon effect」是一款可以在照片上自由繪製各種霓虹線條的編輯器，程式中提供多種顏色的筆刷，還有 6 種筆刷樣式可選擇，，

無論想在照片上寫字、繪圖或是加上一點小裝飾，效果都很不錯。搭配上「橡皮擦」工具，甚至可以製作出被霓虹線條圍繞的特效唷！

程式除了霓虹畫筆外，也有提供基本的編輯工具，可以快速調整照片本身的亮度、對比、飽和度、色溫以及色調，還有近 20 種的特殊濾鏡可選用，簡單就能讓整體的效果更加夢幻、有個性。

完成的照片可以直接保存到手機相簿中做使用，或也可以進一步透過 LINE、Twitter、Facebook、Instagram 等分享出去哦！喜歡霓虹效果的朋友千萬不要錯過了！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Neon effect
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：addquick
  • 官方網站：http://addquick.website/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Neon effect」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式即會列出相簿中的照片，也可以透過下方的按鈕選擇拍照或開啟相簿。選擇要編輯的照片後，可進一步做裁切，或點擊「Full」直接進入編輯。

 

第2步 在「Pen」畫筆模式下，可調整筆刷的樣式，筆色除了預設列出的十種顏色外，還可點擊「調色盤」選擇其它的顏色。

 

第3步 直接在照片上就可以寫字或是繪圖囉！在照片左右下角的「＜」可還原或「＞」重做。使用「Eraser」可以擦去不需要的霓虹線條，有三種硬度可選擇，也可調整擦去的範圍大小。

 

第4步 「Filter」可加入濾鏡效果，透過滑桿可調整效果的強度。

 

第5步 「Adjust」可調整照片的亮度、對比、飽和等項目，最後按下「Save」即可將照片保存到相簿中，並可接著選擇分享方式。

 

最後更新：10-20, 2020 下午 12:43

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