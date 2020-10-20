可愛版拇指琴「Keylimba」不止耳朵，眼睛也被療癒了～（iPhone, Android）

之前曾為大家介紹過「Kalimba」拇指琴，是一種用雙手拇指來彈奏的掌上樂器，不知道喜歡音樂的朋友是否有嘗試過了呢？它的聲音聽起來很空靈，，

透過它所彈奏的樂曲，聽起來相當療癒。

而本篇要介紹的「Keylimba」是一款可愛版的拇指琴 App，在配色上走粉嫩路線，有 12 種的主題顏色可以選擇，依自己的彈奏需求，可調整琴鍵的數量，最少 10 鍵，最多則可增加到 17 鍵，琴鍵上的標記也可自由選擇用數字或音調來標記，用點擊或撥動的方式都可以彈奏出聲音唷！

在彈奏時畫面下方會有個可愛的小臉，跟著彈奏的音符會做出各種有趣的表情，

程式還有提供錄音功能，可以將自己所彈奏的樂曲錄製並播放出來哦！推薦給喜歡拇指琴的朋友一起來玩。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Keylimba

Keylimba 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： David Fu

David Fu 官方網站： https://keylimba.carrd.co/

https://keylimba.carrd.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後就可以開始彈奏音樂，下方的小黑臉會隨著音符做出各種可愛的表情。點擊左下角的「●」可錄音，再次點擊即可停止錄音並開始循環播放，直到按下「■」才會停止。

點擊右下角的按鈕可進入設定選單，這邊可以變換不同的主題顏色，可調整琴鍵數量、主音調、琴鍵標記類型、顏色標記等。

程式也支援橫向螢幕使用，手指比較不會打架哦！