「JAccent」日文單字重音字典，重音位置擺錯意思大不同！（iPhone, Android）

學習日文時，在某些課本裡可以看到它們會在單字假名上標示出重音的位置，有的會用數字，，

有的則會用劃線的方式來標示，重音的位置若擺錯，有時候意思可是會完全不一樣的哦！不過這重音的位置並沒有一定的規則可循，通常就是在學習單字時就要記下來，或是透過多聽來熟悉了。

如果你經常會需要查詢日文單字的重音位置，可以考慮下載「JAccent」這款 App 來備用，它提供多種的查詢方式，可以輸入日文假名、漢字、羅馬拼音，也提供手寫輸入，就算手機裡沒有安裝日文輸入法也一樣可以輕鬆查詢。

每個單字都會利用劃線的方式來呈現重音位置，並附有真人發音、釋義與例句，例句的部份也有發音可以收聽哦！如果是查詢形容詞或動詞，還會列出各種型態變化下的重音位置，讓使用者可以學習的更加深入。

除了可以查詢自己需要的單字外，在程式中還有整理出一些主題性的單字重音，像是日本人的姓氏、常見的名字、日本地名、外國地名以及一些量詞，有空的話就可以多學一點囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： JAccent

JAccent 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： DTTrinh

DTTrinh 官方網站： https://www.facebook.com/JAccentSupport/

https://www.facebook.com/JAccentSupport/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 7.0 以上版本

iOS 9.3 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用（聽發音需連網）

不需網路即可使用（聽發音需連網） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用需先設定要使用的主要語言介面，「中文」只有簡體中文。選擇後按下「START」即可進入。

在上方的搜尋欄中，可輸入漢字、假名、羅馬拼音來查詢需要的單字。點擊右上角的「筆」則可手寫輸入。

點入想要查詢的單字就可以查看重音位置、釋義、例句，下方還有各種型態變化的重音位置。發音的部份有男聲與女聲可選擇，例句的部份也有發音可以收聽。

在上方可切換查看漢字的介紹，還有筆順動畫可以參考。下方則會列出相關的其它單字唷！

所有查詢過的單字都可以在搜尋頁下方看到，可再重覆點入使用。點擊左上角的按鈕展開選單，「話題」裡就有準備一些主題性的單字可以學習。