「Photo Retouch」幫你去除照片中任何多餘的影像，臉上的痘痘、路人全都 OUT！（iPhone, iPad）

有時在拍照當下我們的視線只專注在主角或眼前的風景上，回頭在瀏覽照片時，才發現旁邊怎麼多了不該出現的路人、雜物，，

或明明是一片美景，畫面上方卻硬是被懸在半空中的電線切割成了好幾段，難道就要放棄這些有點瑕疵的照片嗎？

NO！NO！NO！（搖手指）我們可以用「Photo Retouch」來動點小手腳，讓照片變成我們理想中的模樣！透過簡單的塗抹就能輕鬆的去除，可以幫助我們去除照片中不小心入鏡的路人、礙眼的建築物、任何的線條或是臉上的痘痘、斑點……等任何一切想刪除的物體。

在選取想要去除的範圍後，程式就會進行分析並給出多個處理方案，如果對第一個結果並不滿意，你可以再切換查看其它的處理結果，甚至可以重新再選取，獲得不同的刪除效果，直到滿意為止。

不過這類型 App 其實在使用上還是會有點限制的，要想要去除的很完美，除非背景的條件足夠，要是背景有很明顯的條紋或有規則排列的影像，就不適合利用它來處理。例如下面兩個範例，處理的背景是天空就可以獲得不錯的結果，大家可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Photo Retouch

Photo Retouch 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： 俊锋 黎

俊锋 黎 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Photo Retouch」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 這個程式除了可以去除照片中多餘的物體外，其實還有許多其它的功能，例如去除影片中的物體、為照片添入顏色、打馬賽克、美體等功能，有興趣的話都可以試試哦！

第2步 點入「Photo Eraser」，然後選擇要拍照或由相簿選取照片。

第3步 選取照片後，可進行簡單的裁切，點擊右上角的「✓」，再選取下方第一個「Object Removal」功能。

第4步 接著就可以選取想要去除的物體範圍。在下方可以調整筆粗。圈選好後，點擊右下角的「Go」即可去除物體。

第5步 若你對處理的結果不太滿意，可以再點擊右下角的「After」獲得其它的處理結果。

第6步 選到滿意的去除效果後，再點擊右上角的「next」回到上一層選單。再點擊右上角的按鈕即可將圖檔保存到相簿中或是分享出去。保存時可以選擇 JPG 或 PNG 格式，也有很多尺寸可選擇哦！