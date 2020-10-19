「怪物和弦」吉他、烏克麗麗自學 App，初學者也可以輕鬆邊玩邊學！（iPhone, iPad）

如果想在生活裡添加一點新的東西，這東西若正好是學習一種新的樂器，那麼或許你可以從烏克麗麗開始，，

它是一種靠自學就能摸上手的樂器，購買樂器的成本也不算太高，很適合沒固定時間可以去上課的人唷！

想要自學除了可以在 YouTube 上找到許多相關的教學影片外，這個「怪物和弦」也很推薦下載，它是一款創新的吉他、烏克麗麗學習 App，適合各種年齡層的初學者，透過有趣的遊戲關卡，讓使用者可以邊學邊玩，在闖關的過程中，學習新的和弦按法，並利用各種的和弦來進行遊戲。

遊戲時，會搭配不同的樂曲，在適當的時機提示使用者彈奏各種指定的和弦，彈奏完畢就會為你的表現評分，每個關卡最高可拿到 3 顆星唷！畫面上還會有許多可愛的小怪獸，當你彈奏正確的和弦時，喜歡音樂的怪獸們就會越來越靠近你的營火，並快樂的跳舞哦！

關卡一共有 50 個，另外還有「作曲模式」利用簡單的操作介面，就能讓使用者創作自己的音樂，也能彈奏由其他使用者所創作的樂曲。即使是從來沒接觸過學器的人都能輕鬆的學會。

不過「怪物和弦」並非完全免費的 App，在 App Store 的程式介紹文中有寫到，只開放前 5 個關卡可免費試用，但實際使用的狀況，目前已闖關到 13 關卡，額外的樂曲也可免費彈奏，也許是開發者已修改了免費使用的範圍，就算需付費訂閱，每個月也只要 NT$ 20 超級便宜的。總之，若有想自學烏克麗麗或吉他的話，這款 App 真的很值得下載哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：怪物和弦：快樂玩音樂
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Ani Bella Limited
  • 官方網站：https://www.wavecortex.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「怪物和弦」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 打開程式後，先選擇你要學習的樂器。之後若還要學習另一種，可以在設定中切換樂器。

 

第2步 接著程式會詢問你是否曾彈過該樂器，這邊以初學者為例，選擇「否」。

 

第3步 程式就會以影片開始介紹樂器的結構，在使用的過程中也會視狀況穿插教學影片唷！

 

第4步 認識樂器的結構之後，接著學習幫樂器調音。一樣會透過影片來教學，接著就可以試著在迷你調音遊戲中幫樂器調音。

 

第5步 完成調音後，就可以正式進入遊戲關卡囉！

 

第6步 每一個關卡都會有一首音樂來進行，在進入之前可以了解這首音樂的節奏速度，點擊「音符」進入。

 

第7步 在正式開始挑戰前，會先進行和弦表的介紹，每一個新的和弦出現時，也都會有教學說明，讓你知道該怎麼按。

 

第8步在進入關卡前必須依指示彈奏出指定和弦才可以打開進入的按鈕。

 

第9步 遊戲進行的方式，和弦會從畫面中的營火冒出，當它飄出虛線範圍變成「綠色」時，就要彈奏和弦。

 

第10步 正確彈奏就可以累積右上角的星數，累積越高小怪獸們就會越來越靠近你的營火，甚至開始跳起舞來。

 

第11步 完成關卡後，就會依表現給予星數，無限次數的挑戰唷！

 

第12步 每一個關卡都會學習一些新的東西或是複習學過的和弦。

 

第13步 當挑戰到一個程度時，就可以解開地圖上的寶箱，裡頭都多首額外的樂曲可以彈奏練習哦！

 

最後更新：10-19, 2020 下午 12:04

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