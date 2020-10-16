「文字入れくん」有多種特殊字體的圖片加字 App，可支援中文顯示！（iPhone, iPad）
想要在照片中加上文字，其實大部份的照片編輯 App 都可以做得到，不過在字體方面就沒有那麼多選擇，，
不過這款來自日本專門讓使用者在圖片上加字的「文字入れくん」，就有許多的特別的字體可以使用，雖然是給日文使用的，但其實輸入中文字普遍也都是可以顯示的，只有少部份的字體不支援。
程式裡一共有 40 種字體可選用，有常見的楷書，也有可愛的手寫風或是圓胖的勘亭流等，全都可以自由使用，文字的顏色可以任意修改，也能加上背景底色、描邊或是放大、旋轉，最特別的是它還能辨識照片的主體（例如人或動物），讓文字可以退到主體之後，形成一種好像文字原本就在拍照現場似的有趣畫面。
製作完成的圖片會保存在程式之中，之後還可以再點入修改編輯，一張照片中可以放入多組文字，直式或橫式皆可，想要在照片加入文字的朋友，可以來試試看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：文字入れくん
- 軟體語言：日語, 英語
- 開發人員：DRIP PRODUCTS LIMITED LIABILITY CO.
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 開啟程式後，點擊右上角的圖示進入相簿選取要使的照片。
第2步 點擊下方的「＋」即可新增一組文字方塊，雙擊文字方塊就能輸入想要顯示的文字。
第3步 在左上角可切換要直式或橫式，最後按下「Done」。黑字實在看不清楚，所以我們先到下方的第二個按鈕來換個「文字顏色」再繼續。
第4步 文字顏色有非常多選擇，左右滑動可以看到更多，還可以調整透明度。
第5步 接著再切回第一個按鈕，點擊左下角就可以展開「字體選單」，這邊就可以更換喜歡的字體，不過有些字還是不支援哦！如下圖範例中的「呢」，此時就要使用者自行取捨啦～
第6步 第三個按鈕可以加入「背景底色」，如果照片背景真的太花的話，就可以加一下。第四個按鈕是可以調整「文字間距」與行距的。
第7步 第五個按鈕可幫文字「描邊」，顏色一樣有很多選擇，也可以調整透明度與粗細程度。第六個按鈕可「調整角度」。
第8步 最後一個功能最好玩，就是可以辨識照片中的主體，讓文字可以藏在主體之後。點擊開關後，就可以看到文字會被主體遮蔽。
第9步 點擊其它位置取消選取文字即可回到上一層選單，可再點擊下方的「＋」繼續加入其它的文字，或點擊「保存」。
第10步 點入已完成的圖片，可點擊右上角的「編集」再次調整內容。點擊「分享」按鈕則可將圖片進行分享或保存到相簿中使用。
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