超療癒的色彩畫廊「Color Gallery」漸層色塊拼圖遊戲（iPhone, Android）
「Color Gallery」是一款結合馬賽克藝術畫的漸層色塊拼圖遊戲，在遊戲設計了 30 幅馬賽克畫作，每一幅畫都會區分為幾個區塊，，
漸層色塊拼圖本身就具有一定的挑戰性，簡單卻很耐玩，只要單指拖動方塊，將顏色按漸層的深淺順序排列正確即可過關。每一幅畫大概都由 3~4 個關卡所組成，目前已有超過 100 個關卡，還會持續更新。
漸層色彩可為視覺帶來美感，搭配優美的配樂，整體玩起來很療癒哦！有興趣的朋友可以來挑戰看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Color Gallery 色彩畫廊
- 軟體語言：繁體中文,英文
- 開發人員：Best Free Games Studio
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲即可從第一張畫開始挑戰！點擊「開始」從第一個區塊開始拼圖。
拖動方塊即可調整它們的位置，將漸層完成即可過關。
完成的漸層拼圖就會將顏色填入畫中。點擊「＞」切換到下個區塊，再點擊「開始」。
完成所有的區塊後，可點擊右上角切換到「畫廊」模式，可以將完成的馬賽克畫保存到相簿中或是分享出去唷！
關卡會陸續的解鎖，完成第 3 關時，就會一次解鎖接下來的三個關卡，讓玩家可以跳著玩。後續的關卡顏色會越來越豐富，難度也會逐步提高唷！
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