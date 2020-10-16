「Flode illustration」免費可商用的花草植物插圖素材庫，總量超過 10,000 張！

「Flode illustration」是一個專門提供花草植物類的插圖素材庫，目前提供的素材數量已有超過 10,000 張，全都可以免費下載使用，，

可運用的範圍非常廣泛，無論是網頁設計、書籍插圖、廣告橫幅、傳單或是簡報等，只要不用於非法、直接販售素材或是用來製作同類型的素材網站，基本上都是可以任意使用的唷！

網站將素材分為樹木、花、葉、枝、草、水果、蔬菜、蘑菇、背景等 12 種類別，清楚的分類可以幫助使用快速的找到需要的素材，每一個素材插圖都還會進一步提供多種不同的設計，例如單純一個一心二葉的茶葉插圖，就可以有顏色深淺、立體感或平面化等 8 種選擇。

除了可以下載三種不同尺寸的 JPEG、PNG 圖檔外，也有提供 AI 與 EPS 格式，可更自由的將素材結合在自己的設計作品當中！下載時不需註冊登入也不需輸入驗證碼，直接點擊就能下載使用。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，在下方就可以看到一些插圖列表，點擊「category」可以展開分類選項，可更快找到需要的花草植物類型。

 

第2步 點入分類就可以看到各種同類型的插圖素材。

 

第3步 點入需要的素材後，可在下方看到其它有些微差異的其它插圖，可選擇下載 AI、EPS、JPEG 或 PNG 格式。

 

第4步 若選擇 JPEG 或 PNG 格式，就會開啟下圖畫面，選擇需要的尺寸、設計以及格式後，就可以在插圖上按滑鼠右鍵選擇「另存圖片」保存使用。

 

最後更新：10-16, 2020 上午 10:54

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