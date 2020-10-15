Stay Focused 一鍵把讓你分心的網頁通通上鎖！（Google Chrome 擴充套件）
「Stay Focused」是一款可以快速幫使用者將容易分心的網頁上鎖的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，讓使用者可以更專注在應該處理的事物上。
使用上相當簡單，在下載安裝後，，
若有其它的網站需要上鎖，也可以在開啟該網站時透過工具列上的「Stay Focused」來快速加入清單唷！除了可以用網站來做為鎖定的標準外，程式也支援使用關鍵字、Regex 來做為鎖定條件。鎖定後開啟那些網站或包含其它鎖定條件的網頁時，就只會看到一張趣味十足的梗圖，無法成功開啟網頁。
不過它的解鎖方式比較特別，並不是像番茄工作鐘那樣以時間來做為解鎖的依據，而是可依使用者的目的來做選擇，如果只是單純想給自己一些提醒，就可以選擇「Click a Butoon」點擊數次按鈕即可解鎖；或是「Answering a Question」隨機回答一個問題，答對才能解鎖；如果想要更嚴格的使用，就可以使用「Password」請其他人幫你設定一組密碼，這樣就可以徹底的與那些會令你分心的網站暫時分手囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Stay Focused
- 軟體版本：1.0.6
- 軟體語言：英語
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.8MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 開啟會讓你分心的網站後，點擊工具列上的「Stay Focused」圖示，再點擊「ADD WEBSITE」即可將其加入鎖定清單。
第3步 開啟「Focus Mode enabled?」即可進行鎖定。
第4步 鎖定後，開啟被上鎖的網頁時，就會出現一張有趣的梗圖。
第5步 點擊「UNLOCK」再完成所選擇的解鎖條件即可解除鎖定。
點擊按鈕達一定次數。
輸入密碼。
回答隨機問題。
第6步 點入設定畫面，可以編輯鎖定清單與鎖定條件。
第7步 在「Settings」裡可以設定解鎖方式，也可以在「Working Days and Hours」設定要自動上鎖的工作日與工作時段。
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