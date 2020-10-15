水中套圈圈！「Drop The Ring」超經典的懷舊兒時遊戲機（Android）

小時候大家應該都有玩過一種掌上型遊戲，裡頭會裝著一些水跟幾個彩色圈圈，還有幾根棍子，，

按下按鈕時遊戲機裡就會噴出氣泡，將水中的彩色圈圈噴起，遊戲的目標就是要把圈圈都套進棍子，但通常在玩的時候，始終都會有那麼一兩個圈就是不肯就範，這遊戲有人叫它「水中套圈圈」也有人稱「水壓套圈圈」。

「Drop The Ring」就是還原這超經典懷舊兒時遊戲的 App，無論是手感還是圈圈噴起、落下的感覺都相當擬真，隨著手機左右搖晃，水中的圈圈也會受影響而改變位置，雖然是很簡單的遊戲，卻可以激起玩家的勝負慾哦！

開始遊戲時都會進行計時，越快將所有的圈圈套進棍子就能獲得越多的星數與金幣，每回遊戲都會給玩家一點不同的驚喜，例如棍子可能會微微左右來回移動或上下移動，也可能會左右搖擺，讓每次的遊戲都可以有不同挑戰。

遊戲裡設計了 11 種不同的圈圈造型以及 9 種棍子與 5 種的遊戲機，大多都需要使用金幣來解鎖，如果想收集就努力的套圈圈賺金幣吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Drop The Ring

Drop The Ring 軟體語言： 英文

英文 開發人員： DKP Games

DKP Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Drop The Ring」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「PLAY」可看到遊戲機、圈圈與棍子的選項，但除了第一款外其餘都需使用金幣來解鎖。（有部份也可看廣告來取得）按下「PLAY」即可遊戲。

點擊下方的綠色按鈕即可噴氣將圈圈噴起，可再利用左右搖擺手機幫助圈圈套入。

將所有圈圈都套入後就可以過關，依表現來評定星數，可獲得 50~150 枚的金幣。