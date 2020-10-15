水中套圈圈！「Drop The Ring」超經典的懷舊兒時遊戲機（Android）
小時候大家應該都有玩過一種掌上型遊戲，裡頭會裝著一些水跟幾個彩色圈圈，還有幾根棍子，，
「Drop The Ring」就是還原這超經典懷舊兒時遊戲的 App，無論是手感還是圈圈噴起、落下的感覺都相當擬真，隨著手機左右搖晃，水中的圈圈也會受影響而改變位置，雖然是很簡單的遊戲，卻可以激起玩家的勝負慾哦！
開始遊戲時都會進行計時，越快將所有的圈圈套進棍子就能獲得越多的星數與金幣，每回遊戲都會給玩家一點不同的驚喜，例如棍子可能會微微左右來回移動或上下移動，也可能會左右搖擺，讓每次的遊戲都可以有不同挑戰。
遊戲裡設計了 11 種不同的圈圈造型以及 9 種棍子與 5 種的遊戲機，大多都需要使用金幣來解鎖，如果想收集就努力的套圈圈賺金幣吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Drop The Ring
- 軟體語言：英文
- 開發人員：DKP Games
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Drop The Ring」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
點擊「PLAY」可看到遊戲機、圈圈與棍子的選項，但除了第一款外其餘都需使用金幣來解鎖。（有部份也可看廣告來取得）按下「PLAY」即可遊戲。
點擊下方的綠色按鈕即可噴氣將圈圈噴起，可再利用左右搖擺手機幫助圈圈套入。
將所有圈圈都套入後就可以過關，依表現來評定星數，可獲得 50~150 枚的金幣。
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