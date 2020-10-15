「假電話聲」搖一下手機就可以製造假來電鈴聲，幫你逃離尷尬場合！（Android）
對於「假來電」類型的 App 大家應該都不陌生吧？這類型的 App 可以讓使用者製作一個假的來電畫面，大多可自訂來電對象的頭貼、電話號碼，甚至還可以錄製語音，，
如果可以在需要時，做點小動作就讓手機響起來電鈴聲的話，感覺是不是更自然呢？這款「假電話聲」就可以滿足這樣的需求唷！只要預先開啟程式讓其長駐於通知欄中，在需要逃離尷尬場合時，搖一下手機，就可以輕鬆製造假來電。
除了假來電外，它也可以製作假簡訊通知，不過比較可惜的是它功能比較簡單，不能自訂來電畫面以及來電鈴聲，但機動性較高，而且能偷偷的製造假來電就是它的優點囉！有需要的朋友可以參考看看。
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：假電話聲
- 軟體語言：英文
- 開發人員：StickyApple.com
- 官方網站：http://stickyapple.com/?i=1
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「假電話聲」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟程式會有如左圖的說明，點擊「x」關閉後，就可以看到操作介面了，在上方可選擇要假來電或假簡訊，下方可調整手機搖晃的敏感度，點擊中間的圖示可以預覽效果。
第2步 設定完成後，點擊「返回鍵」就會出現藍色與紅色按鈕，點擊藍色按鈕可將程式最小化長駐在通知欄中。紅色按鈕可關閉程式。
第3步 將程式長駐在通知欄後，需要時只要搖晃手機，就可以啟動假來電或假簡訊了。
不過有一點需小心，如果在連網的狀態下，很有可能遇到在假裝接起電話時，跳出有聲廣告，這點有點討厭，但並不會每次都跳廣告就是了。
，
Facebook 留言板