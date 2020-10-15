「假電話聲」搖一下手機就可以製造假來電鈴聲，幫你逃離尷尬場合！（Android）

對於「假來電」類型的 App 大家應該都不陌生吧？這類型的 App 可以讓使用者製作一個假的來電畫面，大多可自訂來電對象的頭貼、電話號碼，甚至還可以錄製語音，，

讓假得看起來跟真的一樣，不過要實際讓手機響起鈴聲則要靠預先設定時間或是必須開啟主程式點擊按鈕啟動，這樣的作法少了一點機動性，也容易有被看破手腳的可能。

如果可以在需要時，做點小動作就讓手機響起來電鈴聲的話，感覺是不是更自然呢？這款「假電話聲」就可以滿足這樣的需求唷！只要預先開啟程式讓其長駐於通知欄中，在需要逃離尷尬場合時，搖一下手機，就可以輕鬆製造假來電。

除了假來電外，它也可以製作假簡訊通知，不過比較可惜的是它功能比較簡單，不能自訂來電畫面以及來電鈴聲，但機動性較高，而且能偷偷的製造假來電就是它的優點囉！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 假電話聲

假電話聲 軟體語言： 英文

英文 開發人員： StickyApple.com

StickyApple.com 官方網站： http://stickyapple.com/?i=1

http://stickyapple.com/?i=1 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「假電話聲」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有如左圖的說明，點擊「x」關閉後，就可以看到操作介面了，在上方可選擇要假來電或假簡訊，下方可調整手機搖晃的敏感度，點擊中間的圖示可以預覽效果。

第2步 設定完成後，點擊「返回鍵」就會出現藍色與紅色按鈕，點擊藍色按鈕可將程式最小化長駐在通知欄中。紅色按鈕可關閉程式。

第3步 將程式長駐在通知欄後，需要時只要搖晃手機，就可以啟動假來電或假簡訊了。

不過有一點需小心，如果在連網的狀態下，很有可能遇到在假裝接起電話時，跳出有聲廣告，這點有點討厭，但並不會每次都跳廣告就是了。