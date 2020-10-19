腦筋急轉彎「Who is?」找出線索、挖掘隱藏的祕密，解開燒腦的謎題！（iPhone, Android）

小時候最喜歡玩腦筋急轉彎了，題目裡總是會隱藏著許多的細節，必須仔細觀察，，

有時要反向思考、跳脫常理才能想到正確的答案，雖然有時知道最後的答案會讓人想吐血，但這之中最好玩的還是那思考的過程。

如果你也喜歡玩這類型的遊戲，也許可以來挑戰看看「Who is?」。裡頭的每個謎題幾乎都圍繞在某個對象之上，例如題目會問「誰在說謊？」、「誰才是女主角的老公？」、「誰偷吃了同事的蛋糕？」……等之類的問題，而玩家就必須在題目的圖像之中尋找答案的線索。

有時可能需要點擊、有時需拖動道具，必須先找出線索後，才能選擇答案，沒有經過思考的答案是無法過關的哦！中間有時還會穿插一些尋找隱藏物品或是分類物品的遊戲，每個關卡都是獨一無二的挑戰唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Who is?
  • 軟體語言：日文,英文……等
  • 開發人員：UNICO STUDIO LLC
  • 官方網站：https://unicostudio.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲就直接進入第一關，題目問哪一位才是中間男主角的妻子，先找找看有什麼線索吧！男主角的屁股旁邊似乎有張什麼證件，點開來看，原來是結婚證書啊！上面就有妻子的照片，所以答案就很明確了吧！

 

選擇正確的答案即可過關。在過關畫面上方會有一些相關的說明，不過有時我還是不太能理解。（應該不是因為看不懂英文吧！XD）

 

接下來的題目也是類似的玩法，不過有時要使用畫面中的道具來輔助尋找線索。

 

有時會穿插一些尋找特定物品或隱藏物品的遊戲。

 

還會出現需要分類物品的題型，如果遇到卡關的狀況，可以使用下方的輔助道具來幫助，不過每次使用需花費 50 點，可透過觀看廣告來取得點數，或是到左上角的「設定」裡透過分享程式、追蹤 FB 或 IG 帳號來取得。在「設定」裡也可以變更其它的語言介面，但很可惜目前還不支援中文。

 

最後更新：10-19, 2020 下午 5:44

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