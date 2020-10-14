Pic Layer 自動去背合成照片編輯器，十種主題模板簡單套用就超吸睛！（Android）
隨著科技的發展，照片合成不再只是擁有特定專業技術的人才可以做的事，現在只要下載「Pic Layer」任何人都可以成為照片合成大師！
它是一款多功能的照片編輯器，，
完成去背後，就可以直接套用十種不同主題的模板，無論要成為美式漫畫裡的角色、變成巨人、被光線特效環繞或是身處顛倒世界……等，全都只要一鍵就能套用，效果都很不錯哦！想玩玩照片合成的朋友可以來試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Pic Layer
- 軟體語言：英文
- 開發人員：riki
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Pic Layer」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，就可以看到各種有趣的模板，可以先任選一個，進入選取照片的步驟，在照片去背後還可以再切換其它不同的模板。
第2步 選取照片後，程式就會自動辨識，區分出主體與背景並自動選取主體後進行合成。
第3步 合成後可使用兩指斜拉縮放大小、任意調整位置與角度，在下方還可以切換嘗試不同的模板。
第4步 最後點擊右上角的「Save」就可以將照片保存到相簿中。
第5步 若在選取照片後，看到左圖的訊息，代表程式無法成功辨識照片的主體與背景，此時就必須改為手動選取，可使用下方的工具來選取或擦除，可調整筆刷粗細，也可以用兩指斜拉放大照片，更容易選取細節處。
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