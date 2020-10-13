「Deck ‘Em!」卡牌式策略拳擊遊戲，打拳不只靠蠻力還要靠腦力！（iPhone, iPad）

「Deck ‘Em!」是一款美式漫畫風格的卡牌式策略拳擊遊戲，透過卡牌上的點數大小與不同的功能牌，來與對手一較高下！

與一般的樸克牌一樣，，

一副卡牌共有 52 張，每輪會發出 4 張牌，可能有對手牌治癒牌攻擊牌防守牌在其中，會拿到什麼牌都是隨機的，只要玩家可以撐過 12 輪的攻擊，就可以贏得最後的勝利。

玩家可以用攻擊牌來消減對手牌的點數，降低對手在攻擊時的力道，治癒牌可為玩家的拳擊手補血，而防守牌則是在這個遊戲中扮演最重要的角色，也是相當需要腦力激盪的部份！

防守牌上會有兩個點數，一個點數可消弱對手牌在攻擊時的火力，另一個防守點數則必須大於對手牌，才能防守成功，如果沒注意到防守點數的大小，除了拳擊手會遭受全力攻擊外，防守牌也會被一併消除哦！

在遊戲中每次的挑戰無論成敗都可以在最後獲得一些獎金，但若能成功挑戰 12 輪且在比賽前有下注的話則可以賺到更多的金幣唷！喜歡拳擊或卡牌遊戲的朋友都可以挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Deck ‘Em!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Frosty Pop Games Inc.
  • 官方網站：https://frostypop.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Deck Em」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

遊戲一開始，上面那位主持人會來幫玩家進行教學，跟著一步步看就能大略了解整個遊戲的玩法，不過我個人的領悟力比較差，反覆的看了兩三回才明白。大家在遊戲前也可以順著看一下。

 

看完教學後，就可以點擊「PLAY」開始自己的戰局。有三位拳擊手可以選擇，三位的點數都一樣多，只是長像不同而已，將喜歡的拳擊手牌拖曳到下方後，再點擊「CONTINUE」。

 

每輪會發 4 張牌，會拿到什麼牌就看運氣，攻擊與防守都可以幫助消弱對手的力量，下方位置分別可以存放攻擊牌、任一卡牌，而防守區就只能放「BLOCK」防守牌。

將攻擊牌移動到對手牌就可以減弱對手的點數，當對手攻擊自己的選手時，力道就會變小，例如用 BLOCK 2 去疊在 CHAMP 4 上，CHAMP 的攻擊力就會從 4 變成 2。「HEALTH」可用來幫拳擊手補血。只要將上方的 4 張牌清空，就可以進入下一輪再拿到新的 4 張牌，撐過 12 輪即可獲勝。

 

下面來說明一下「BLOCK」防守牌的使用方法，在「BLOCK」的左上角與右下角各有一個藍與紅的數字，使用時紅色數字必須要大於或等於「CHAMP」的數字。

例如下圖「BLOCK」紅數字為 15，「CHAMP」的數字是 11，這樣「BLOCK」就可以產生作用，用藍數字來消減「CHAMP」的攻擊力（11-7=4）。若「BLOCK」的紅數字小於「CHAMP」，除了同樣會全力攻擊外，也會帶走「BLOCK」那張牌。

 

若你的拳擊手提前沒命的話，就會立即結束遊戲，看完成幾輪，每輪可以獲得 $100，若完成 12 輪，則最後剩餘的 HP 點數也會換算成獎金。

 

在第二次之後開新局前，都會給玩家下注的機會，如果有下注且最後完成 12 輪的挑戰，就可以獲得相當不錯的賠率哦！

 

最後更新：10-13, 2020 下午 4:22

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