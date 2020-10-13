FREE LINE DESIGN 日系風 400 多種「分隔線」素材免費下載

打開「FREE LINE DESIGN」的網頁，就可以看到「罫線」這兩個字，它在日文裡就是格線、分隔線、裝飾線的意思，，

在這個網站上收錄了 400 多種的分隔線素材，開放給使用者免費下載，除了有 JPG、PNG 圖檔可下載外，還有 AI 與 EPS 格式可選擇。

所有的分隔線素材都很有日系風格，可愛又文青，站主將其分為六大分類，有簡單、自然物體、插圖、毛筆、經典以及站主的推薦，每一個分類下都有多種的選項可選擇，即使是同一個款式的分隔線設計，也有提供多種不同的配色或圖樣的變化。

網頁裡的分隔線基本上都可以免費下載使用，個人或商業用途皆可，不需特別標註來源，應用在 WEB、DTP 或是傳單設計都沒問題，不過還是有一些禁止使用的狀況，詳情可到網站的使用條款中進一步了解。

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網站名稱： FREE LINE DESIGN

FREE LINE DESIGN 網站網址：http://free-line-design.com/

網頁畫面：

開啟網頁就可以看到一些最近更新的分隔線，在上方則可以透過分類來篩選不同類型的分隔線。

點入喜歡的分隔線還可以看到同款但不同色或有些微不同設計的分隔線，每組分隔線都有提供四種檔案類型可下載，包含 AI、EPS、JPEG 與 PNG。

再點擊需要的格式即可將檔案下載回來。若選擇 JPEG 或 PNG 檔，可再選擇需要的尺寸、背景顏色，在下方也可以將所有尺寸的 jpg 或 png 檔打包下載。

若只需要下載單一顏色、尺寸的話，可在圖上按滑鼠右鍵選擇「另存圖片」。