「78rpm Records Digitized」超過 20 萬張數位化古董黑膠唱片，線上免費聽還可下載收藏！

現在的年輕人聽的大多是線上音樂，買 CD 的人越來越少，更極少有人知道什麼是音樂卡帶，，

甚至是看過有百年以上歷史的黑膠唱片，除非你是個有老靈魂的人，懂得欣賞黑膠唱片透過留聲機播放出來那種別有風味的音樂。

不過現在要找到黑膠唱片也不容易，要弄一台留聲機來播放更是很困難，如果你真的對黑膠唱片很有興趣，可以到「Internet Archive」這個網站來看看，它是一個由非營利組織所建立的線上圖書館，其中的一項分類就是「78rpm Records Digitized」數位化的黑膠唱片。

目前館藏已有超過 20 萬張的古董級黑膠唱片，有年份紀錄最久遠的唱片是 1900 年代的，還有更多是沒有年份紀錄的黑膠唱片，每一張都可以讓使用者在網路上收聽，雖然不是透過留聲機，但你還是可以聽到那份懷舊的感覺，閉上眼睛彷彿就可以跟著音樂回到那個它所屬的年代。如果遇見鐘愛的音樂，網站也開放免費下載唷！對黑膠唱片感興趣的話，不妨將網站加入最愛吧！

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網站名稱： 78rpm Records Digitized

78rpm Records Digitized 網站網址：https://archive.org/details/georgeblood

網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到黑膠唱片列表，在左側邊欄可以利用一些條件來進行篩選，包含年份、語系、音樂類型等。

點入黑膠唱片即可在線上收聽。

往下拉一點就可以在右側看到「DOWNLOAD OPTIONS」，在選項中找到「VBR MP3」就可以展開單曲列表逐一或打包下載。