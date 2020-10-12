Golf Odyssey 超迷你高爾夫，你能一路打到第 20 洞嗎？（iPhone, Android）

「Golf Odyssey」是一款感覺很輕鬆但卻又很有挑戰性的迷你高爾夫遊戲，在最初的場景裡開發者設計了 20 洞，每個球洞只有兩次擊球的機會，，

必須成功將球打進洞才可解鎖下一關，如果中途失敗可以選擇觀看廣告獲得額外的球或是第二次挑戰的機會，不然就得再由第一洞重新開始。

當你成功挑戰到第 20 洞時，就可以解鎖下一個場景，再繼續挑戰下一個 20 洞，擊球的方式就像在射泡泡一樣，反向拖曳就能拉出參考線與控制力道，放手後球就會擊出，單手就能輕鬆控制唷！

整個遊戲充滿著 8bit 的復古美學，搭配優美的配樂與清脆的擊球音效，玩起來其實蠻過癮的，不過很考驗耐性，如果準度一直無法提高，一直重新開始，真的會讓人想放棄啊！！！喜歡玩指上高爾夫的朋友可以來挑戰看看。

 

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

點入可先看到遊戲說明，每個場景都有 20 洞，必須一口氣完成才能解鎖下一個場景唷！

 

接著就從第 1 洞開始，每洞都有兩次擊球機會，在畫面下方的位置反向拖曳就能拉出參考線，拖曳的距離越遠力道越大，還可以左右調整角度。

 

放手後球就會擊出，成功進洞即可繼續挑戰下一洞。

 

如果兩球內無法成功進洞可選擇看廣告多一次擊球數或獲得第二次挑戰機會，若這兩個接關機會都失敗，就只能再從第 1 洞重新挑戰。

 

最後更新：10-12, 2020 下午 3:33

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