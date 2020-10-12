ハンコでアソブ 日本可愛圖章素材庫，免費下載可商用！

「ハンコでアソブ」是一個來自日本的免費圖章素材庫，所有的小圖都像是印章蓋出來的感覺，有些斑駁又有些可愛，，

站長將圖章分為 24 個大分類，包含字母、時尚、符號、天氣、廚具、電腦、數字、蕾絲、家具、蝴蝶結、食物、植物等，每個分類下都還有再細分更多的小分類。

雖然每個分類的圖章數量都不是很多，但每個都超可愛的，全數可免費下載使用，無論個人或商業用途皆可，網站有說明會不定期的更新素材內容，不過看最近一次更新的分類「Fashion 08」日期是 2012.5.5，也許是已經停止更新了。

目前網站上的圖示都還是可以下載的，所以喜歡此設計風格的朋友，建議花點時間把握時機將它們全都下載保存吧！（可考慮搭配 Imageye 網頁圖片下載工具來操作可以更省力）

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網頁畫面：

開啟網站後，就可以看到所有的圖章分類列表。

 

點入喜歡的分類後，就可以看到更細的分類列表，每個細分類都是一組圖，直接在圖片上按滑鼠右鍵，再點擊「另存圖片」即可保存 PNG 圖檔。

 

如果想要將網站上所有的圖章素材都保存下來，使用「Imageye」會比較省事哦！可直接抓取單一網頁中的所有圖片，並可全選一次下載。

 

最後更新：10-12, 2020 下午 12:03

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