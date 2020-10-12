「漫畫集中線產生器」可以輕鬆聚焦的照片合成工具

在漫畫裡經常會使用到的「集中線」，主要是用來引導讀者的視線，讓讀者的目光可以移動到中心點的位置，，

產生一種聚焦的效果。若想把這種漫畫的集中線應用到自己的照片或其它的商品照上的話，可以利用「漫畫集中線產生器」這個網站來輕鬆完成。

使用方式非常簡單，只要將照片或圖片上傳到「漫畫集中線產生器」，就可以自動套用集中線效果，還可依需求變換不同的顏色、透明度，以及線的粗細、密度與中心範圍的大小，另外還有三項隨機項目包含線的長度、粗細與間隔，透過隨機項目的調整可以讓集中線的效果更加自然。

編輯完成後可選擇保存為 JPEG 或 PNG 檔，整個服務都是免費的，而且個人或商業用途皆可，有需要的朋友可以使用看看唷！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊左上角的「綠色按鈕」從電腦中選取想要編輯的照片。

 

第2步 在右側就可以依需求調整集中線的相關設定，包含顏色、透明度、中心範圍大小、粗細及密度，下方還有三項隨機項目可以調整隨機的程度，讓線看起來有更多層次感。

 

第3步 集中線的中心點會預設在圖片的正中心，在圖片上點擊就可以調整中心點的位置。

 

第4步 最後在右下角就可選擇要保存為 JPEG 或 PNG 檔。

 

最後更新：10-12, 2020 上午 10:50

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