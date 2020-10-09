Free SFX 超過 50 萬首的配樂、音效免費下載，可商用！

在製作影片時，若想要讓觀眾感覺更豐富有層次的話，就需要適時的加入一些音效或配樂，，

但影片若要公開播放或是上傳到網路上，就得要注意版權的問題，除了 YouTube 有提供免費的音效庫可以使用外，在網路上也有一些免費的音樂素材可以下載使用哦！

「Free SFX」就是一個擁有超過 50 萬首配樂、音效的音樂素材庫，除了全部開放免費下載外，商業用途也沒問題，只是需要標註一下來源網址，具體上要如何標註則可以由使用者自行決定。

網站將音效分為 25 個類別，像是動物、家庭、公共場所、鈴聲、卡通、運動……等，每個分類下又有再細分類，雖然分類的很詳盡，但要一個一個找也是有點累人的，建議可以使用英文關鍵字來搜尋會比較快找到適合的音效素材。

每個音效都可以在網站上進行試聽，並可直接下載 MP3 檔案，不過要下載之前必須先行註冊為會員，只要輸入簡單的幾個欄位就能完成申請囉！有需要音樂素材的朋友可以參考看看。

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到超多超詳盡的音效分類，但真的太詳盡了，如果不想找到眼花的話，可以在左上角的搜尋欄中輸入英文關鍵字來快速查找。

 

點入分類就可以看到音效列表，點擊前方的「播放」鈕可進行試聽。

 

若覺得適用的話，就可以點擊右側的「Download MP3」將音檔下載回來使用。不過需先註冊登入帳號哦！

 

註冊時只需要簡單填寫姓名、Email 並設定密碼即可。

 

最後更新：10-09, 2020 下午 5:05

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