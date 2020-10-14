「FAKE MAIL GENERATOR」臨時 Email 信箱產生器，24 小時自動失效！

有許多的線上服務都會需要用 Email 註冊帳號登入後才可以使用，但有時我們可能只是想要試用看看，並不確定之後是否會繼續使用，，

每次輸入 Email 時是不是都有點掙扎呢？

其實網路上有很多像「FAKE MAIL GENERATOR」這樣的臨時性 Email 產生器，就可以讓我們用來因應這樣的狀況，它能幫我們隨機生成一個假的 Email，你也可以自己輸入想要的 Email 名稱，在網站上還提供了 10 種不同的網域，可任意選擇看得順眼的組合。

設定完成後，就可以直接複製這個臨時的 Email 來使用。它只可收不可寄，在收到信件時，就會直接在網頁中開啟，不過測試後它只可接受純文字的內容，其它圖片或檔案是無法收下來的，適合用來收取驗證碼等文字類的信件。

臨時的 Email 帳號若 24 小時之內都沒有任何的活動，就會自動失效，若再有其它的信件寄過來就會寄送失敗囉！另外因為只要知道這個 Email 帳號的人都可以查看所收到的信件，所以避免設定太過普遍、常見、簡單的帳號，才能減少與別人撞 Email 的可能性，有需要的朋友可參考看看。

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網站名稱： FAKE MAIL GENERATOR

FAKE MAIL GENERATOR 網站網址：http://www.fakemailgenerator.com/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可隨機獲得一個臨時 Email 帳號，也可手動輸入其它自己想要的帳號名稱，後方則可展開下拉選單，選取一個自己喜歡的網域。按下「COPY」即可複製 Email 帳號。

第2步 當有信寄到這個臨時帳號時，就可以在網頁中收到信件內容。如果不小心把網頁關閉，只要再輸入自己設定的 Email 帳號與網域組合就可以再打開同一個收件匣。若 24 小時內都沒有再收到新的信，帳號就會自動失效囉！