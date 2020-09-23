吉卜力工作室開放旗下 8 部作品共 400 張動畫場景圖片免費下載！

吉卜力工作室從今年 9 月份開始將陸續開放旗下的動畫作品場景圖片給所有人免費下載，目前已開放的包含《神隱少女》、《崖上的波妞》、《借物少女艾莉緹》、《風起》、《輝耀姬物語》、《回憶中的瑪妮》、《來自紅花坂》以及《地海戰記》這 8 部作品，每部作品都有 50 張圖片共計 400 張，，

在網站上直接就能下載。

雖然沒有特別說明圖片可以運用的範圍，不過在網頁上有註明「請在常識的範圍內自由使用」，這常識的範圍真的是很考驗人性啊！但只要不做商業用途，基本上應該都是可接受的。

像是個人當做桌布使用、應用在教材、作業….等非商用目的應該都是 OK 的，而目前看到最多人拿來做迷因，而且玩得可兇了，連我們的內政部、屏東縣長潘孟安（如下圖）都加入了戰局，網友們也玩得很開心哦！喜歡吉卜力工作室動畫作品的朋友，可要把握機會載一波了！

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網頁畫面：

在網頁中依作品推出的時序，列出了 8 部作品，點入就可以瀏覽簡介與所提供的場景圖片。

點擊想要下載的圖片，就會在網頁中開啟，再按下滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可。