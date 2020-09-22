[LINE 使用小技巧] 用「日曆」快速查找特定日期的聊天記錄

LINE 是許多人用來與家人、好友、同事、廠商、客戶……聯絡溝通的工具，長時間使用下來肯定都留下了龐大的聊天記錄，如果想要查找某個聊天內容，通常都會使用「關鍵字」的方式來搜尋，雖然這樣找已經比逐一回顧來得快，但如果你大約記得聊天的日期或許可以更精準快速的找到哦！

這是 LINE 行動版本新增的查詢小功能，應該已經加入了好一陣子，不過大家可能都沒有注意到它的存在它同樣是在「放大鏡」訊息搜尋功能裡，在聊天室右上角點開「放大鏡」後，就可以看到一個「日曆」圖示，點開它就能以日曆的形式來快速切換到特定日期的聊天記錄。

在這個日曆上會顯示一整個月份的日期，如果當天有聊天記錄，日期的數字就會明顯加粗，但若當天都沒有人說話，日期就會以反灰顯示，點擊某個日期則可直接跳到當天的第一則訊息處，若記得聊天的日期找起訊息來就更容易囉！

這功能只限於行動版本，電腦版目前不支援唷！提供給各位參考

使用方法：

第1步 開啟聊天室後，點擊右上角的「放大鏡」就可以輸入關鍵字來查找特定訊息在左下角可以看到多了一個「日曆」圖示，點開它

第2步 展開日曆後，就可以看到整個月份的日期，日期數字較淡的就是沒有聊天記錄，當天有聊天的話，日期就會以加粗顯示向右滑動可以往回切換更之前的月份，不過會一個月一個月往回，無法快速的指定某個年份、月份或日期

第3步 點擊特定日期就可以直接轉跳到該日期的第一則記錄要再往上或往下查找都很快速唷！