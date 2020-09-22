不喜歡新版臉書介面？「Old Layout for Facebook」幫你秒變回經典版（瀏覽器擴充套件）

9 月開始 Facebook 的介面就全面強制更新為新版了，之前剛開始時還保留了切換回經典版介面的選項，現在就沒這項功能，，

硬性的要使用者接受它，但如果你真的很不喜歡，「Old Layout for Facebook」可以幫上一點忙哦！

只要將其下載並完成安裝後，打開 Facebook 就會秒變回經典版介面，什麼設定都不需要，實在有夠超簡單！也許是因為大家被強迫改為新版介面心情很不（ㄐㄧㄣ）愉（ㄇㄟˇ）悅（ㄙㄨㄥˋ），所以透過「Old Layout for Facebook」變回舊介面後，大家留下的評價都超好笑的，就有網友說「這大概是 2020 年最成功的設計了」、「值得一座諾貝爾和平獎」、「2020 年中少數值得慶幸的事」，也有人留下「新版醜死了」的超直觀評論。XD

這擴充功能支援 Google Chrome、Firefox、Edge 與 Opera 多種瀏覽器，但可以支撐多久時間並無法保證，至少現階段不想面對新版的朋友，還有這個掙扎的機會囉！雖然剛開始換成新版內心的確很抗拒，不過我個人用到現在兩三個月過去醜著醜著說實在也習慣了，人果然是一種容易習慣的動物啊～（感嘆）

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使用方法：

第1步 新版介面雖然配色看起來比較舒適、圖示也比較圓潤，不過左右兩側的區塊往兩側靠齊後，覺得整個畫面看起來變分散了。剛換到新版時，肯定會很不習慣。

第2步 如果想要切換回經典版，以 Google Chrome 為例，可以打開「Old Layout for Facebook」的軟體下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第3步 完成安裝後，開啟 Facebook 就會變成原來的舊版介面囉！

第4步 如果重新整裡 Facebook 發現還是新版，可點擊工具列上的「Old Layout for Facebook」圖示，確認是否已切換為「Enabled」狀態，再重新整理應該就可以變回舊版了。