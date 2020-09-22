Ball Slider 3D 機關滾球益智遊戲（iPhone, Android）

「Ball Slider 3D」是一款蠻有趣的滾球益智遊戲，玩家需利用紅、藍、黃三個控制器來操控軌道上的機關，讓球可以一路滾到終點過關。

紅色是按鈕、藍色是左右移動的手把、黃色則是旋轉鈕，，

依前方所遇到的機關顏色來使用同色的控制器，有時需兩色合力，有時則得先調整好下下個機關，才能讓球通過，否則很可能就會因為軌道中斷球掉落而失敗。

另外在軌道上還會出現黑色的彈射器，如果被彈飛也會失敗，或是被尖刺刺到球就會爆破碎掉唷！不過每回過關都可以獲得金幣獎勵，收集 3 把鑰匙就可以開啟寶箱，同樣可獲得不等的金幣，存了足夠的金幣後就可以隨機解鎖新的造型球了。

一開始玩可能會覺得沒什麼難度，但你會邊玩邊覺得好像有點需要動動腦，難度會緩慢的提升，不會讓玩家一玩就受挫哦！遊戲可免費下載也可離線玩，如果連線玩的話，每關結束都會有廣告跳出，雖然有點討厭，但可以趁機休息一下也不錯囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ball Slider 3D

Ball Slider 3D 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tastypill LLC

Tastypill LLC 官方網站： https://tastypill.com/

https://tastypill.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊畫面即可啟動遊戲，球被推動後就會自動隨著軌道滾動，遇到機關時，就要靠玩家操作下方的控制器來切換機關，讓球可以順利的往下移動。

讓球走至終點即可過關，並獲得金幣獎勵。

每個顏色的控制器都可能會對應不同類型的機關，依機關的顏色來選擇控制器即可。

在軌道上還會出現黑色的彈射器，在通過時也要抓準時機，若恰巧在它彈起時經過，球就會被彈飛而失敗哦！

某些關卡的終點處會出現「鑰匙」，集滿 3 把就可以開寶箱，有機會獲得金幣或是新的造型球。

當金幣存滿 1000 枚時，就可以去隨機解鎖新的造型球囉！