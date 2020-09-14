「Music Mode for YouTube」可隱藏畫面的 YouTube 音樂播放器（Google Chrome 擴充套件）
很多人在工作、念書時都會打開 YouTube 聽音樂，可是你是否經常不小心被影片畫面給吸引，一個不注意就跟著 MV 進入情境或是加入演唱會現場一起嗨翻天？如果你也是容易被畫面吸引的苦主，，
「Music Mode for YouTube」是支援 Google Chrome 瀏覽器使用的 YouTube 音樂播放器，安裝後當你開始播放 YouTube 音樂時，網頁畫面就會變成像下圖這樣，只有一個靜態的小截圖、標題與播放控制器，其它就只有一片灰黑，留下音樂播放的功能，任何會讓你分心的畫面或留言都會被隱藏起來。
當想要換首音樂時，只要到工具列上切換開關，網頁就會立即回復到原來的狀態囉！以後就不用擔心會被影片畫面給影響了，非常適合在工作、念書、打報告、寫作業的時候使用。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Music Mode for YouTube
- 軟體版本：0.2
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：33.26KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 之後想要聽音樂又怕被影片干擾分心的話，就可以在工具列上點擊「Music Mode for YouTube」再將「Music Mode enabled」開關打開即可。
第3步 切換為音樂模式後，網頁就會變成像下圖這樣，簡簡單單沒有負擔。當想要再換首音樂時，只要將「Music Mode enabled」開關關閉就可以了。
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