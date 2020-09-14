Dino Brain 畫線餵食小恐龍物理益智遊戲（iPhone, Android）

「Dino Brain」是一款物理益智遊戲，在裡頭有一隻始終吃不飽正在等大人的小恐龍，玩家必須利用卡車來載送食物給牠吃，，

讓牠吃好吃滿慢慢長大。但是前方運送的路線總是多舛，玩家需要畫線來創造適當的路徑，讓卡車能夠剛剛好的將食物擺放在小恐龍的面前，成功的餵食才可過關。

小恐龍所在位置每關都不一樣，而且皆會將牠限制在一個區域中，食物運送需送達該區域範圍停留 3 秒牠才會將食物吃掉哦！一開始只有漢堡可以吃，不過當過關時可賺取獎金，之後就可以買更多不同的食物給牠，像是甜甜圈、比薩、西瓜或是肉片等。

除了有不同的食物可以選擇外，金幣也可以用來購買更多不同的背景主題或是畫筆顏料，顏料還可以用來變換卡車的配色，讓你可以裝飾自己的卡車。遊戲目前共設計了 135 個關卡，每個關卡並沒有特定的過關方式，不過所使用的線段長度將會影響最後可獲得的星數，如果真的不幸卡關，遊戲裡也有提示可以使用唷！喜歡益智遊戲的朋友，可以來嘗試挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dino Brain – Draw Physics Line

Dino Brain – Draw Physics Line 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ICEBEAR., JSC

ICEBEAR., JSC 官方網站： https://icebear-game.herokuapp.com/

https://icebear-game.herokuapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後就會直接進入第一關並進行教學。使用右下角的箭頭就可以控制卡車前進或後退，將車上的食物送到小恐龍的區域中，並停留 3 秒即可過關。

接下來的關卡就會需要使用到畫線的部份。前方的路有許多的障礙，幫卡車畫出一條順暢的路吧！怎麼畫都沒有限制，你可以自由的發揮，不過使用的線段長度與上方的星星條有關，使用的長度越長，可獲得的星星就越少。

在某些關卡裡會有自動啟動的機關，例如下圖上方的圓球，一進入關卡就會開始滾動，不過當你在畫線時，時間會暫停唷！

關卡將會越來越有挑戰，如果真的不知道怎樣才能過關，可以點擊右上角的「放大鏡」取得提示，第一次可免費使用，之後就需看廣告才能取得。

小恐龍在吃到一定的程度後就會長大，如果你還是比較喜歡 Baby 時期的牠，可以讓牠喝下「藍色藥水」，牠就會變回去囉！

在首頁左側可進入「SHOP」，這邊就可以用金幣來購買背景主題、畫筆顏料或是食物。

點入「PAINTS」還可以用購買的畫筆顏料幫卡車上色，但保存卡車的顏色也是需要花費金幣的哦！