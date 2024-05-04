【照片保險箱】用3道密碼保護 iPhone, Android 私密照片（Private Photo Vault）

雖然在 iPhone 或 Android 手機裡面系統都已內建「隱藏相簿」或「已上鎖的資料夾」功能，可以幫我們把重要或私密的照片影片鎖起來，不輕易讓其他人看到。不過這些都是「已知」功能，知道的人就會去挖來看，而且上鎖的密碼就是手機解鎖密碼，沒法另外設定獨立的密碼來保護，其實也不是那麼私密了..

如果你有這方面需求，，

可以試試看另外這個 Private Photo Vault 軟體，可幫我們將手機中的照片與影片加上密碼保護、鎖起來，只要一開APP就必須輸入你指定的密碼，

另外，我們可以在 Private Photo Vault 裡面設定多個相簿，每個相簿都可以設定自己的名稱與封面，還能設定獨立的密碼鎖起來。這樣一來，手機解鎖密碼是第一道、開啟APP的密碼是第二道、相簿再一個獨立密碼，總共3道密碼完整保護你的隱私照片。

還有 Cloud Vault 雲端保險箱、Theme 佈景主題設定、App Icon 圖示更換… 與其他相當實用的設定，而「Break-in Report」則可在有人試圖破解你的保險箱密碼時自動用前相機拍照、記錄GPS定位… 幫你抓出誰想刺探你的隱私，不過有些是付費功能，看個人需求，我覺得免費版就很好用了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Private Photo Vault

Private Photo Vault 軟體版本： 16.9

16.9 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體，另有付費版

免費軟體，另有付費版 檔案大小： 223.3 MB

223.3 MB 系統支援： iPhone, iPad , Android

iPhone, iPad , Android 官方網站： https://privatephotovault.com/

https://privatephotovault.com/ 軟體下載： iPhone版、Android版

每次開啟APP就一定要輸入密碼，可支援 Face ID 或指紋辨識。

APP 裡可增設多個不同的相簿，每個相簿還可設定不同的獨立密碼來保護。

自訂密碼…

「Face Down Lock」當你將手機翻轉、螢幕向下時，自動鎖定APP並跳轉到其他指定的畫面去，避免不小心被其他人看到你不想被看到的畫面。

Break-in Report 可記錄嘗試入侵APP時的GPS定位並用前鏡頭拍攝照片，看看是誰在亂搞。