【照片保險箱】用3道密碼保護 iPhone, Android 私密照片（Private Photo Vault）

雖然在 iPhone 或 Android 手機裡面系統都已內建「隱藏相簿」或「已上鎖的資料夾」功能，可以幫我們把重要或私密的照片影片鎖起來，不輕易讓其他人看到。不過這些都是「已知」功能，知道的人就會去挖來看，而且上鎖的密碼就是手機解鎖密碼，沒法另外設定獨立的密碼來保護，其實也不是那麼私密了..

如果你有這方面需求，，

可以試試看另外這個 Private Photo Vault 軟體，可幫我們將手機中的照片與影片加上密碼保護、鎖起來，只要一開APP就必須輸入你指定的密碼，當你把手機螢幕翻轉向下就會立刻上鎖、跳到其他APP假裝沒事。

另外，我們可以在 Private Photo Vault 裡面設定多個相簿，每個相簿都可以設定自己的名稱與封面，還能設定獨立的密碼鎖起來。這樣一來，手機解鎖密碼是第一道開啟APP的密碼是第二道相簿再一個獨立密碼總共3道密碼完整保護你的隱私照片。

還有 Cloud Vault 雲端保險箱、Theme 佈景主題設定、App Icon 圖示更換… 與其他相當實用的設定，而「Break-in Report」則可在有人試圖破解你的保險箱密碼時自動用前相機拍照、記錄GPS定位… 幫你抓出誰想刺探你的隱私，不過有些是付費功能，看個人需求，我覺得免費版就很好用了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Private Photo Vault
  • 軟體版本：16.9
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體，另有付費版
  • 檔案大小：223.3 MB
  • 系統支援：iPhone, iPad , Android
  • 官方網站：https://privatephotovault.com/
  • 軟體下載：iPhone版Android版

每次開啟APP就一定要輸入密碼，可支援 Face ID 或指紋辨識。

APP 裡可增設多個不同的相簿，每個相簿還可設定不同的獨立密碼來保護。

自訂密碼…

Face Down Lock」當你將手機翻轉、螢幕向下時，自動鎖定APP並跳轉到其他指定的畫面去，避免不小心被其他人看到你不想被看到的畫面。

Break-in Report 可記錄嘗試入侵APP時的GPS定位並用前鏡頭拍攝照片，看看是誰在亂搞。

最後更新：05-04, 2024 上午 10:38

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Author: 不來恩

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