[免費] 用 FileZilla Server 架設 FTP 站 （FTP伺服器）

如果要把某個檔案傳給朋友的話，一般都會用 Email 傳，可是如果檔案比較大，超過 10MB 或100M，還用 Email 傳的話，可能會遇到重重阻礙。這時候，元老級的FTP就可以拿出來用啦！

以下簡單介紹一下在自己電腦架設 FTP 伺服器的方法，，

軟體名稱： FileZilla Server

FileZilla Server 軟體版本 ：v1.7.3

：v1.7.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體 （開放原始碼）

免費軟體 （開放原始碼） 檔案大小： 5.35 MB

5.35 MB 系統支援： Windows 8/10/11

Windows 8/10/11 官方網站： http://filezilla-project.org/

http://filezilla-project.org/ 軟體下載： 按這裡

下面使用的是開放原始碼的免費軟體，雖然這軟體是英文的，不過因為他是免費軟體，而且該有的功能大概都有而且相當穩定，比起其他付費軟體也絲毫不遜色。

以下以兩張簡單的示意圖說明…

第一張圖是一般人家裡的網路環境，直接用一條網路線連接電腦跟中華電信的ADSL數據機來上網。這種網路環境一般都可以直接架設FTP或WEB網頁伺服器，然後開放給其他人透過Internet連線到你的電腦來。

第二張圖是一般的公司、學校的大概網路環境，公司辦公室裡的電腦所使用的網路一般都是透過IP分享器、防火牆或其他網路設備來控管，辦公室裡的電腦可以上網、上MSN，但無法架站、架設FTP站，也無法開放讓外面電腦連線進來。

如果你要在公司辦公室自己架FTP對外連線的話，那本篇文章應該派不上用場，有FTP的需求就請公司MIS或網管人員幫你處理會比較好。自己架站或使用其他特殊技巧讓電腦對外連線，只會增加公司內部網路的安全性問題與風險，雖然好玩但不一定會比較安全。