如何關閉手機的國家級防災警報 PWS 通知？

最近剛好又開始有一堆地震跟數不完的餘震，然後又有一堆**在吵什麼政府防災警報怎樣怎樣的，本來想說過了就算了，直到看到下圖…

其實政府的「災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)」是很有用的，而且是可以最即時、最全面通知到需要的人（完全不用另外裝APP），只不過先前的設定可能太過寬鬆或其他什麼問題導致很多人覺得好像沒什麼用或有點多餘。實際上這次花蓮地震因為有預先警報也因此救了很多很多人，只是他們沒出來罵罵號而已。

以下的設定是給你有很多支手機或舊手機拿來當鬧鐘或抓寶、播影片用的人，， 請記得，一定要保留身邊至少一支手機可以接收通知，才不會在真正有地震或其他災難來的時候沒被預警到而蒙受損失。

注意：一般使用情況下「國家級防災警報 PWS」不要關！ 你有很多支手機的時候才選擇性的關閉。

Android 手機關閉「國家級警報」的方法

開啟「設定」頁面，點一下「通知」。

找到「無線緊急警報」並按進去，依照你的需求開啟或關閉包括測試訊息或其他通知項目。

iPhone 手機關閉「國家級警報」的方法

開啟「設定」頁面，點進去「通知」後，拉到最下面找到「政府警示」的地方，可依照你的需求開啟或關閉通知。