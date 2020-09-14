「Get Emoji」快速 ✂️ 馬上 📋！超多表情符號都可以在這裡找到！

Emoji 表情符號可以幫助我們在網路世界裡有更多情緒上的表現，而不是只能透過文字來猜測對方的語氣，讓溝通可以更加順暢、更有樂趣。不過若在電腦上想使用 Emoji 可不如手機來得方便，，

待另外在網路上找到適合的表情符號，再複製貼上，不想在大海裡撈針的話，可以考慮將「Get Emoji」這個網站收藏起來。

「Get Emoji」裡包含了超多的 Emoji 圖示，各種表情、各種情緒、各種類別，在這裡幾乎都可以找得到，網站將其分類為人類、動物、食物、活動、交通、物件、符號、旗幟與 Unicode 符號九種類型，找到適合的圖案就可以直接選取複製再貼上使用。

無論是要運用在 Facebook、Instagram、Twitter、WhatsApp、LINE 還是任何的社交平台上都沒問題唷！不過網站上的 Emoji 真的太多，如果不想花太多時間尋找，也可以輸入英文關鍵字來查找，就可以快速的找到相關的 Emoji 囉！對經常在電腦上需要使用表情符號的朋友來說，應該會很有幫助。

繼續閱讀

 

網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到各式各樣的 Emoji 圖示，在上方可以快速切換到特定的類別。找到想要使用的 Emoji 後，先反灰選取後，再點擊滑鼠右鍵複製即可使用。

 

也可以在搜尋欄中輸入關鍵字來查找相關的 Emoji。

 

在搜尋結果頁中點選想要的表情符號，就可以在網頁中點擊「Copy」複製使用。

 

最後更新：09-14, 2020 下午 4:40

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板