「Get Emoji」快速 ✂️ 馬上 📋！超多表情符號都可以在這裡找到！

Emoji 表情符號可以幫助我們在網路世界裡有更多情緒上的表現，而不是只能透過文字來猜測對方的語氣，讓溝通可以更加順暢、更有樂趣。不過若在電腦上想使用 Emoji 可不如手機來得方便，，

待另外在網路上找到適合的表情符號，再複製貼上，不想在大海裡撈針的話，可以考慮將「Get Emoji」這個網站收藏起來。

「Get Emoji」裡包含了超多的 Emoji 圖示，各種表情、各種情緒、各種類別，在這裡幾乎都可以找得到，網站將其分類為人類、動物、食物、活動、交通、物件、符號、旗幟與 Unicode 符號九種類型，找到適合的圖案就可以直接選取複製再貼上使用。

無論是要運用在 Facebook、Instagram、Twitter、WhatsApp、LINE 還是任何的社交平台上都沒問題唷！不過網站上的 Emoji 真的太多，如果不想花太多時間尋找，也可以輸入英文關鍵字來查找，就可以快速的找到相關的 Emoji 囉！對經常在電腦上需要使用表情符號的朋友來說，應該會很有幫助。

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網站名稱： Get Emoji

Get Emoji 網站網址：http://getemoji.com/

網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到各式各樣的 Emoji 圖示，在上方可以快速切換到特定的類別。找到想要使用的 Emoji 後，先反灰選取後，再點擊滑鼠右鍵複製即可使用。

也可以在搜尋欄中輸入關鍵字來查找相關的 Emoji。

在搜尋結果頁中點選想要的表情符號，就可以在網頁中點擊「Copy」複製使用。