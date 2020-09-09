「Reurl」可以幫你縮網址的 LINE 聊天機器人

在網路上看到有趣的文章內容想要透過 LINE 分享給好友的時候，常常一個不小心就讓過長的網址佔據了你們的聊天室畫面嗎？其實只要先把網址丟給「Reurl」它就能幫你把網址縮短唷！

「Reurl」是一個可隱藏流量統計數據的縮短網址產生器，提供多種使用方式，，

可直接打開網頁輸入網址就能取得短網址，但若需查詢統計報表則需先登入註冊帳號再縮網址；或者可選擇安裝 Chrome、Firefox 的瀏覽器擴充功能，一鍵就能自動產生短網址並複製到剪貼簿；也有提供 Web API 工具；而如果你經常在 LINE 上分享網址，那就可以考慮把「Reurl」的 LINE 聊天機器人加入好友列表。

將「Reurl」加入好友後，只要在分享網址前，先將網址傳送給「Reurl」，它就會立即回傳短網址給你，再透過分享或複製就可以快速的發送給其他的好友囉！經常有縮網址需求的朋友可以試試看。

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LINE 聊天機器人使用方法：

第1步 打開 LINE 後，在「主頁」點擊右上角的「條碼掃描器」，掃描「Reurl」LINE 聊天機器人的 QR Code。

 

第2步 點擊「加入」後，到好友清單中找到「Reurl」就可以開始使用囉！

 

第3步 將要處理的網址複製後，在輸入框中長按選擇「貼上」再送出。

 

第4步 就會立刻收到其所回傳的短網址，長按即可選擇複製或分享轉傳了。

 

最後更新：09-09, 2020 上午 10:54

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