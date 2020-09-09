Shape The Square 輕鬆有趣的形狀紙片拼圖遊戲（iPhone, iPad）

「Shape The Square」是一款玩起來很輕鬆的紙片拼圖遊戲，玩法很特別，與一般印象中的拼圖很不一樣，，

每個關卡都會給玩家一個剪影、一張還沒剪裁過的紙與幾個紙張碎片，需將這些碎片拼到紙上正確的位置，裁切出剪影的圖形即可過關。

遊戲共有 199 個關卡，與 8 個特殊主題關卡包，難度都不算是太高，利用鎖碎的時間就能玩個幾關打發時間，圖形設計簡約可愛，過關時可獲得金幣獎勵，在關卡中集滿 3 塊黃金碎片還可以進行抽抽樂，除了可獲得些許獎金外，也有機會可以解鎖特殊主題關卡包哦！

累積的金幣可以用來購買紙張的樣式，有 20 多種的圖案可以購買，並應用在遊戲當中，可增加視覺上的變化，玩起來更有樂趣。遊戲可離線玩，但就算連線玩也不會有過多的廣告干擾，提供給大家參考。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Shape The Square

Shape The Square 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Emre Tandar

Emre Tandar 官方網站： http://www.tapptickgames.com/

http://www.tapptickgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Shape The Square」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

前面幾關都是教學關，會在紙上閃爍提示，只要將下方對應的碎片拖曳擺放到正確的位置，裁剪出上方的目標圖形即可過關，並可看到剪影實際的圖案內容。

在拼圖時，會隨機獲得黃金碎片，集滿 3 片就可以進行抽抽樂，除了金幣外也有機會獲得特殊主題關卡包哦！

每個關卡的紙張圖形也會有不同的變化，讓拼圖的過程可以有更多不同的挑戰。

點擊「SKINS」就可以使用金幣來解鎖更多的紙張樣式。

每天進入遊戲的話，就可以獲得獎勵，第二天就可以解開可愛的狗狗主題唷！狗狗們真的都好可愛，每個主題包有 5 個關卡，除了狗狗主題，其它就要靠抽抽樂才有機會解鎖哦！