如果出生在其它的行星，現在的你是幾歲呢？來「Your Age on Other Worlds」一起算算看！

記得應該、大概、也許是國中的時候開始認識九大行星的吧？好吧！其實我不記得，時代實在太久遠了，不過每個行星自轉與公轉的週期都不一樣，，

有的超快、有的超慢，這我可沒忘記！那麼你是否好奇如果是出生在其它的行星，現在的你會是幾歲呢？

這個答案，我們可以到「Your Age on Other Worlds」這個網站來算一算！只要輸入自己的西元出生年月日，它就可以立即換算在九大行星中，你的年齡分別會是幾歲，總共又經歷了多少天，還會幫你計算出下一次的生日將在地球日的哪一天唷！

輸入後會發現在某個行星你可能連 1 歲都不到，但在另一個行星卻可能已經是七老八十的歲數了，感覺還挺有趣的哦！最後如果可以選擇的話，你想當哪個星球的人呢？我比較想當火星人 XD

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使用方法：

打開網頁依序輸入自己出生月、日及西元年後，按下「Calculate」。

 

在下方就可以看到在九大行星中已經歷的總天數、年齡與下一個生日的地球日期。

 

以 2000 年 5 月 5 日出生的人為範例，在地球已 20 歲，在冥王星連 1 歲都不到，可是在水星卻已經 84 歲了！不過今年的 10 月 24 日就可以過水星的生日哦！

 

而會有這些差距是因為每一個行星的自轉與公轉週期都不同的關係，地球繞太陽一圈需要 365 天，但最接近太陽的水星只需要 88 天，最遠的冥王星則需要長達 248 年的時間，在網站上也有相關的說明，並附上了九大行星的自轉、公轉表可以參考，有興趣的朋友可以再多了解。

 

最後更新：09-08, 2020 下午 6:00

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