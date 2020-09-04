StayFocusd 強制等級超高的網頁瀏覽限時工具，把分心的來源通通鎖起來！（Google Chrome 擴充套件）

每次坐在電腦前面，打開瀏覽器後第一件事是做什麼呢？我個人會看一下噗浪、瀏覽個 Facebook、滑滑 IG、收收 Email，興緻來的時候再看個股票順便下個單，，

有時候 30 分鐘、一個小時過去了，什麼都做了，就是還沒開始工作！XD

如果你也是差不多的狀況，或許該是「StayFocusd」出動的時候了！它是一款可以提高專注力與生產力的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能，透過限時使用，讓使用者可以避免浪費太多的時間在不該瀏覽的網頁上，可以更專注在工作。

預設一天只有 10 分鐘的任意瀏覽時間，你可以將那些容易使你分心的網頁都加入黑名單之中，在瀏覽這些網頁時，計時器就會開始倒數，離開網頁時就會暫停計時。這個限制時間是所有黑名單網頁共用的，假設黑名單中有 5 個網頁，那麼平均每個網頁就只有 2 分鐘的瀏覽時間，當時間用完時，就會無法再讀取這些網頁的內容，強制你將注意力回歸工作之中。

計時器會在剩餘 5分鐘、1分鐘及 10 秒鐘時彈出提醒，一旦網頁上鎖，就必須待重置時間到時，才會再重新開放新一回的瀏覽時間。在此之前，不可將網頁從黑名單中刪除，也無法調整瀏覽時間的長度。

算是強制等級很高的網頁瀏覽限時工具，不過也提供蠻多的自訂項目可以讓使用者做配置，例如可限制執行的天數、時間區段、重置時間，若會讓你分心的網站太多，也能透過白名單的建立來反向限制唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： StayFocusd

StayFocusd 軟體版本： 1.5.11

1.5.11 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 335KiB

335KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 開啟需要被限制的網頁後，點擊工具列上的「StayFocusd」圖示，再點擊「Block this entire site」就可以將該網頁加入黑名單中。

第3步 當你在瀏覽黑名單中的網頁時，計時器就會開始倒數，工具列上的圖示也會從原本的藍色變成紅色。

第4步 當瀏覽時間剩下 5 分鐘、1 分鐘、10 秒鐘時，右下角都會彈出通知視窗提醒你。

當時間都用完時，再開啟那些黑名單中的網頁，就會顯示如下圖畫面。需待隔日時間重置後才能再開啟網頁。

第5步 如果想要做更多的個人化調整，可在選單中點入「Settings」。

第6步 在設定畫面的左側就有列出各種自訂項目，包含瀏覽限時的調整、工作天數、每日工作時段、重置時間、黑名單、白名單……等。

第7步 如果現在立刻馬上就想要執行使用限制的話，可以到「The Nuclear Option」來做設定。將限制的選項都設定好後，按下「NUKE ‘EM!」即可開始執行。