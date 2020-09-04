YouTube 影片線上剪輯工具～「YouTube Cutter」可儲存為 MP4,MP3,GIF 格式！

想將 YouTube 上的影片保存下來，有很多工具可以做到，例如「Savieo」就可以達到下載整部影片的需求，，

不過若只對其中一個片段特別感興趣，想將它剪輯後再保存的話，就可以使用像「YouTube Cutter」這樣的線上剪輯工具。

只要將影片的網址複製貼到「YouTube Cutter」，就可以在網頁上設定想要剪輯的起迄時間點，最長可剪輯 15 分鐘的影片片段，最後再選擇想要儲存為 MP4 影片格式、MP3 音檔或也可以製作為 GIF 動畫圖檔。

使用時不需另外註冊登入，網站上也沒有擾人的廣告，只有一個缺點就是在設定起迄點後不能預覽有些可惜，有需要的朋友可以參考看看囉！

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網站名稱： YouTube Cutter

YouTube Cutter 網站網址：https://youtube-cutter.org/

使用方法：

第1步 開啟網頁將 YouTube 影片網址貼上後，按下「Start Cutter」。

第2步 接著網頁就會開始播放影片，可以在播放到需要的時間點時，按下「Start time」及「End time」，也可在左側手動輸入想要的時間或者拖曳右側的進度條來設定起迄點。

第3步 在「Filetype」的下拉選單中，選擇想要儲存的格式後，按下「Cut Video」。

第4步 等待數秒的處理時間後，就可以點擊「Download File」將檔案下載回來囉！

第5步 不過它都是以另開分頁的方式顯示檔案，只要點擊播放器的「選單鈕」就可以將檔案下載回來。GIF 檔的話則是按滑鼠右鍵選擇「另存圖檔」。