Tap Skaters 超刺激的任務點擊式滑板遊戲（iPhone, iPad）
「Tap Skaters」是一款透過一鍵式點擊控制的滑板遊戲。遊戲開始時，主角就會從上方開始滑動，但每一個坡道都有盡頭或障礙物，，
除了下滑會因為坡度的不同而有快慢的變化外，這些坡道也不一定都是剛好來回順向下滑的，遇到同向的坡度會有種措手不及的感覺啊！偶爾還會有其他的角色在坡道上穿梭，在變換坡道時就必須找到角色之間的空檔才能安全下莊，玩起來真的超刺激的啊！
遊戲提供三種遊戲模式，包含一般的任務關卡、無盡模式與對戰模式，任務關卡共有 50 關，每關都有必須完成的任務條件，例如必須下滑幾層坡道、必須收集特定數量的物品或是需與另一個遊戲角色追逐競速，看誰先到達終點才能獲勝；無盡模式就是一個與自己的挑戰，沒有任何的限制，看玩家最多可以往下滑幾層；而對戰模式中，每回進入時都必須先下注，贏得比賽就能獲得獎金，但輸了就會失去所下的賭注金額。三種玩法讓遊戲有更多不同的樂趣！
在遊戲中所賺到的金幣，可以用來解鎖更多不同的角色，或是購買房間的裝飾家具，這些家具會定時的產出「笑臉」，累積的笑臉除了可以拼排名外，也是用來解鎖更多遊戲關卡的重要元素，所以盡可能的購買家具並幫家具進行升級吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Tap Skaters
- 軟體語言：簡體中文,英文……等
- 開發人員：Digital Melody Games
- 官方網站：http://www.digitalmelody.eu/games/TapSkaters
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 7.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tap Skaters」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
遊戲一打開的這個畫面，就是你之後要裝飾的房間。按下中間的按鈕即可進入遊戲。
首先會進行任務關卡，從第一關開始挑戰吧！任務是向下滑動 10 層。
點擊畫面即可開始滑動，再次點擊就能更換坡道。
每個坡道依傾斜程度，滑動的方向也會跟著變化，最後完成任務即可過關。
在過關時，可點擊左側的按鈕進入房間裝飾畫面，下方的列表是可以購買的裝飾家具，並可透過更高的金額來進行升級。這些家具被擺放出來後，就會開始產出「笑臉」唷！
接著就再進行下一關吧！每個關卡的任務都不同，第二關是要收集 5 個唱盤。在下滑途中除了要小心障礙物外，也要注意坡道的方向，才能避免撞牆而失敗。
在過關畫面右側的按鈕，可進入角色選單，這些角色一樣必須使用金幣來解鎖，可在後續的遊戲中選用。
某些坡道上還會有來回穿梭的其他遊戲角色，必須抓準時機下滑，千萬不要跟他們相撞啊！
在關卡畫面左下角可點入「無盡」進行自我的挑戰！看最多可以往下走幾層。右下角則可進行「對戰」但每回進入時必須先下注，若金幣數量不夠就無法進行對戰哦！
遊戲預設為英語介面，如果想要切換成其它語言，可以在首頁點擊左上角進入設定，點擊「ENGLISH」就可以循環切換其它語言了。
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