Tap Skaters 超刺激的任務點擊式滑板遊戲（iPhone, iPad）

「Tap Skaters」是一款透過一鍵式點擊控制的滑板遊戲。遊戲開始時，主角就會從上方開始滑動，但每一個坡道都有盡頭或障礙物，，

必須在碰到障礙之前點擊畫面任一處，讓主角跳到下一個坡道，最後達成任務的要求即可過關。

除了下滑會因為坡度的不同而有快慢的變化外，這些坡道也不一定都是剛好來回順向下滑的，遇到同向的坡度會有種措手不及的感覺啊！偶爾還會有其他的角色在坡道上穿梭，在變換坡道時就必須找到角色之間的空檔才能安全下莊，玩起來真的超刺激的啊！

遊戲提供三種遊戲模式，包含一般的任務關卡、無盡模式與對戰模式，任務關卡共有 50 關，每關都有必須完成的任務條件，例如必須下滑幾層坡道、必須收集特定數量的物品或是需與另一個遊戲角色追逐競速，看誰先到達終點才能獲勝；無盡模式就是一個與自己的挑戰，沒有任何的限制，看玩家最多可以往下滑幾層；而對戰模式中，每回進入時都必須先下注，贏得比賽就能獲得獎金，但輸了就會失去所下的賭注金額。三種玩法讓遊戲有更多不同的樂趣！

在遊戲中所賺到的金幣，可以用來解鎖更多不同的角色，或是購買房間的裝飾家具，這些家具會定時的產出「笑臉」，累積的笑臉除了可以拼排名外，也是用來解鎖更多遊戲關卡的重要元素，所以盡可能的購買家具並幫家具進行升級吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tap Skaters

Tap Skaters 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Digital Melody Games

Digital Melody Games 官方網站： http://www.digitalmelody.eu/games/TapSkaters

http://www.digitalmelody.eu/games/TapSkaters 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tap Skaters」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲一打開的這個畫面，就是你之後要裝飾的房間。按下中間的按鈕即可進入遊戲。

首先會進行任務關卡，從第一關開始挑戰吧！任務是向下滑動 10 層。

點擊畫面即可開始滑動，再次點擊就能更換坡道。

每個坡道依傾斜程度，滑動的方向也會跟著變化，最後完成任務即可過關。

在過關時，可點擊左側的按鈕進入房間裝飾畫面，下方的列表是可以購買的裝飾家具，並可透過更高的金額來進行升級。這些家具被擺放出來後，就會開始產出「笑臉」唷！

接著就再進行下一關吧！每個關卡的任務都不同，第二關是要收集 5 個唱盤。在下滑途中除了要小心障礙物外，也要注意坡道的方向，才能避免撞牆而失敗。

在過關畫面右側的按鈕，可進入角色選單，這些角色一樣必須使用金幣來解鎖，可在後續的遊戲中選用。

某些坡道上還會有來回穿梭的其他遊戲角色，必須抓準時機下滑，千萬不要跟他們相撞啊！

在關卡畫面左下角可點入「無盡」進行自我的挑戰！看最多可以往下走幾層。右下角則可進行「對戰」但每回進入時必須先下注，若金幣數量不夠就無法進行對戰哦！

遊戲預設為英語介面，如果想要切換成其它語言，可以在首頁點擊左上角進入設定，點擊「ENGLISH」就可以循環切換其它語言了。