「ITENO 數數樂」數學消除大挑戰！創新玩法讓數學更有趣（iPhone, Android）

你也是一畢業，學校會離開你、同學會離開你，只有數學不會，，

數學不會就是不會的人嗎？這款「ITENO 數數樂」可以讓你重拾對數學的自信心！（大誤）

「ITENO 數數樂」是一款玩法創新的數學消除遊戲，在關卡中需將同色的數字球兩個或以上連線，加總後的個位數字需符合關卡的任務要求就能成功消除，例如任務數字為 0，可連線 1+2+3+4 或 5+5 以此類推，只要個位數符合就能消除這些所連線的數字球。

每個關卡中的各色數字球都有消除的目標數量，需在限定的步數中完成目標才能過關。如果可以一口氣連線超過 6 顆數字球，還可額外獲得一顆「炸彈」可以用來消除與其相鄰的數字球，有助於加速過關。

如果心算能力真的不太好，又或只想輕輕鬆鬆的玩點小遊戲不想太燒腦的話，只要開啟計算小助手，它就能在你連線數字球時，自動幫你加總哦！還有許多強力的道具，可在遇上難關時助你一臂之力，所以數學不太好也沒關係，放輕鬆的玩吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ITENO 數數樂
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：nxTomo Games Limited
  • 官方網站：https://www.gamefightclub.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：需網路連線才可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可看到「關卡」與「競時」兩種模式，不過「競時」目前還未開放活動，所以就先到「關卡」來了解遊戲的玩法吧！

 

遊戲的畫風還挺可愛的！點入第一關，就會進行遊戲教學。

 

每個關卡都會有個「個位數字」任務，所連線的數字球加總後，尾數必須與任務相符才能消除。最少需連線 2 顆，最多則沒有限制。

 

不過若可連起並消除 6 顆以上的球，就可以產生一顆「炸彈」，點擊就能炸掉相鄰的數字球。

 

說明玩畢就可以開始嘗試完成第一關。在關卡上方會顯示此關的過關目標，收集特定顏色的數字球達一定數量即可過關！別忘了，在左上角也有限制步數，越快完成關卡，可獲得的分數越高哦！

 

在關卡中可以開啟「計算小助手」，就會在連線時在畫面左側顯示目前的加總數字。不過若選擇不使用，那麼在過關時就可以獲得勳章唷！

 

除了收集數字球外，在某些關卡還會出現「榴槤」，必須讓它掉到最底下或是利用炸彈來收集。

 

個位數字任務也會隨著關卡的進行而有不同的變化，從簡單的 0 變成 5 或 8 等數字，讓挑戰性更高！

 

最後更新：08-14, 2020 上午 11:28

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