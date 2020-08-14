Naturespace 讓你可以放鬆睡又舒服醒的 3D 環境音播放程式（iPhone, iPad）

住在城巿的朋友真的蠻難有機會可以親近大自然，雖然最近大家一直都有報復性出遊的現象，但去到大自然，，

不就是想要享受天地萬物所演出的交響樂嗎？才不是要去聽旁邊的遊客聊天咧！

既然不能在大自然中享受片刻的寧靜，不如就把大自然帶回家獨享吧！「Naturespace」是一款提供 3D 環繞聲音體驗的環境音播放程式，開放 6 款環境音主題可免費收聽，包含第一道光、光合作用、綿延海岸線、河風夢境、靛青色雨滴與無名湖的夜晚，戴上耳機來聽可以有更好的效果哦！

每個主題都有附加文字介紹，讓使用者可以透過這些文字的引導，更進入聲音所帶來的環境氛圍，當需要沉靜心靈、逃離負面情緒時，不妨戴上耳機，透過冥想的方式，讓自己暫時的遠離喧囂，好好的休息。

而除了日常可以使用外，「Naturespace」也有提供很棒的「睡眠」與「喚醒」計時器，可以分別選擇兩種不同的環境音，並加入淡出與淡入的效果，就能讓你可以在放鬆的狀態下入睡，在清晨的大自然中甦醒，感覺很不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Naturespace
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Holographic Audio Theater LLC
  • 官方網站：http://www.naturespace.org/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Naturespace」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次使用開啟後，點擊「我是新用戶」接著會提醒使用耳機的話可獲得更好的體驗，按下「確定」即可正式進入。

 

第2步 在首頁中就可以看到可免費使用的六種環境音主題，點擊即可開始播放收聽。如果還想要有更多不同的環境音，可到下方的「＋」付費下載。

 

第3步 若是在睡前播放，或是想使用「Naturespace」當做喚醒鬧鐘，可點擊下方的「計時器」，就能依需求來設定。

 

第4步 這邊示範的是設定「睡眠和喚醒計時器」，先設定睡眠的部份，選擇想要收聽的曲目後，按下「下一曲目」設定播放時長，再點擊「下一曲目」。

 

第5步 接著設定淡出的時間，預設為 3 分鐘。設定完後點擊「下一曲目」，再接續設定喚醒計時器，一樣先選擇要使用的環境音主題。

 

第6步 再設定想要開始播放環境音的時間點，以及淡入的時長。

 

第7步 最後調整音量後，按下「結束」，再點擊「開始」就可以準備入睡囉！

 

最後更新：08-14, 2020 下午 12:33

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