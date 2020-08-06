「1sland」讓你找到懷疑人生的尋找島嶼多人線上遊戲（iPhone, Android）

「1sland」是一款世界級的尋找島嶼多人線上遊戲，必須與全球的玩家進行比賽，透過搜索島嶼來爭競排名，，

在遊戲中大家都要尋找同一座小島，而這座島每隔一段時間就會更換位置，當收到新的回合開始時，就要儘速的參與比賽，第一個找到小島的玩家，將能為該座小島命名，並可進行裝飾唷！

遊戲玩起來其實蠻舒壓的，有著柔和的背景顏色，搭配輕柔的音樂，玩家大多時候都是一個人駕著小船在海上行動，在海上不時會有群鳥飛過，也能隱約看見海底有龐大的鯨魚陪游，還有片片的浮雲與日夜的變化，讓畫面不至於太單調，整體在視覺與聽覺上都給足了舒適的感受。

在海上四處行動時，偶爾還能遇上其他的玩家，可與他們打聲招呼，或是推他們一把進行簡單的交流，沒事做的時候，可以找個魚群多的位置，釣魚來換取遊戲中的代幣「牡蠣」，或是收集光球、撞擊冰塊、累積航行的距離都可以用來換取「牡蠣」哦！

當新的回合開始時，玩家可透過發射「距離信號彈」來得知與小島的距離，「批薩信號彈」則可指引小島所在的方向，這些信號彈在遊戲中有機會可以從寶箱獲得，也可使用「牡蠣」來購買。

但在大海上隨時都可能會遇上危險的「漩渦」，一旦被捲進去，再次回到大海上時，可就又迷失了方向，得重新確認自己的行進方向，才不會離小島越來越遠，也因此會讓人有找到懷疑人生的感覺，有一回合我被捲進去了四五六七八次，射光了「批薩信號彈」也還是找不到小島，真的很令人灰心啊～

不過在海上四處漂流又讓人感覺很療癒，情緒還真是矛與盾的大集合，有興趣的朋友可以一起來找找小島，發發呆也很不錯哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：1sland
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：nada studio, sl / Studios.Apps
  • 官方網站：https://1slandgame.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲一開始會有玩法說明與教學，跟著走一遍吧！

 

首先來選擇水手，有三種造型與三種膚色可選擇。

 

名字的部份之後可到設定中修改，接著就可以看到會一直變換位置的小島了。

 

水手會開始為你解說有關這座小島與全球競賽的事情。

 

點擊小船可以展開功能選單，再點擊「信號槍」就可以看到三種不同功能的信號彈。

 

「距離信號」可以了解與小島的距離有多遠。

 

「批薩信號」可知道小島的方位。

 

「位置信號」則可發射浮標來記錄目前的位置，箭頭則會顯示自己與浮標的距離，讓你可以了解自己已經走了多遠。

 

在畫面任一處點壓即可移動操縱桿，經過「光球」時可觸發光球路徑，隨著路徑即可將光球全都收集。

 

找到島嶼時可獲得一些獎勵，並累積經驗值，經驗值將會用來當作排名的依據。如果是正式的比賽，第一個到達島嶼的話，就可以幫島嶼命名哦！

 

當在海上遇見其他玩家時，可點擊他們並選擇打招呼，或是將他們推得更遠。遇到「漩渦」時，記得要盡可能的逃離，否則被吸進去，就不知道自己會在哪裡回到海上了。

 

已經找到小島或是放棄找小島的時候，可以到一處有魚群的地方來釣釣魚。

 

當魚上勾時，必須快速來回的向下滑動，讓魚到達最底部的釣勾位置才能成功將魚釣起。

 

點擊左上角的「圓點」可進入功能選單，在這邊可看到目前累積的距離、冰塊、光球以及魚的數量，可用來換取「牡蠣」。

 

「牡蠣」則可以用來升級小船與購買信號彈唷！

 

最後更新：08-06, 2020 下午 1:33

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板