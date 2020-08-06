「1sland」讓你找到懷疑人生的尋找島嶼多人線上遊戲（iPhone, Android）

「1sland」是一款世界級的尋找島嶼多人線上遊戲，必須與全球的玩家進行比賽，透過搜索島嶼來爭競排名，，

在遊戲中大家都要尋找同一座小島，而這座島每隔一段時間就會更換位置，當收到新的回合開始時，就要儘速的參與比賽，第一個找到小島的玩家，將能為該座小島命名，並可進行裝飾唷！

遊戲玩起來其實蠻舒壓的，有著柔和的背景顏色，搭配輕柔的音樂，玩家大多時候都是一個人駕著小船在海上行動，在海上不時會有群鳥飛過，也能隱約看見海底有龐大的鯨魚陪游，還有片片的浮雲與日夜的變化，讓畫面不至於太單調，整體在視覺與聽覺上都給足了舒適的感受。

在海上四處行動時，偶爾還能遇上其他的玩家，可與他們打聲招呼，或是推他們一把進行簡單的交流，沒事做的時候，可以找個魚群多的位置，釣魚來換取遊戲中的代幣「牡蠣」，或是收集光球、撞擊冰塊、累積航行的距離都可以用來換取「牡蠣」哦！

當新的回合開始時，玩家可透過發射「距離信號彈」來得知與小島的距離，「批薩信號彈」則可指引小島所在的方向，這些信號彈在遊戲中有機會可以從寶箱獲得，也可使用「牡蠣」來購買。

但在大海上隨時都可能會遇上危險的「漩渦」，一旦被捲進去，再次回到大海上時，可就又迷失了方向，得重新確認自己的行進方向，才不會離小島越來越遠，也因此會讓人有找到懷疑人生的感覺，有一回合我被捲進去了四五六七八次，射光了「批薩信號彈」也還是找不到小島，真的很令人灰心啊～

不過在海上四處漂流又讓人感覺很療癒，情緒還真是矛與盾的大集合，有興趣的朋友可以一起來找找小島，發發呆也很不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 1sland

1sland 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： nada studio, sl / Studios.Apps

nada studio, sl / Studios.Apps 官方網站： https://1slandgame.com/

https://1slandgame.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 13.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會有玩法說明與教學，跟著走一遍吧！

首先來選擇水手，有三種造型與三種膚色可選擇。

名字的部份之後可到設定中修改，接著就可以看到會一直變換位置的小島了。

水手會開始為你解說有關這座小島與全球競賽的事情。

點擊小船可以展開功能選單，再點擊「信號槍」就可以看到三種不同功能的信號彈。

「距離信號」可以了解與小島的距離有多遠。

「批薩信號」可知道小島的方位。

「位置信號」則可發射浮標來記錄目前的位置，箭頭則會顯示自己與浮標的距離，讓你可以了解自己已經走了多遠。

在畫面任一處點壓即可移動操縱桿，經過「光球」時可觸發光球路徑，隨著路徑即可將光球全都收集。

找到島嶼時可獲得一些獎勵，並累積經驗值，經驗值將會用來當作排名的依據。如果是正式的比賽，第一個到達島嶼的話，就可以幫島嶼命名哦！

當在海上遇見其他玩家時，可點擊他們並選擇打招呼，或是將他們推得更遠。遇到「漩渦」時，記得要盡可能的逃離，否則被吸進去，就不知道自己會在哪裡回到海上了。

已經找到小島或是放棄找小島的時候，可以到一處有魚群的地方來釣釣魚。

當魚上勾時，必須快速來回的向下滑動，讓魚到達最底部的釣勾位置才能成功將魚釣起。

點擊左上角的「圓點」可進入功能選單，在這邊可看到目前累積的距離、冰塊、光球以及魚的數量，可用來換取「牡蠣」。

「牡蠣」則可以用來升級小船與購買信號彈唷！