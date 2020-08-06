The Ultimate Avatar Library 免費下載可商用的插畫頭像圖庫

「The Ultimate Avatar Library」是一個以頭像插圖為主的線上圖庫，目前共收錄有 27 組不同風格的頭像設計，包含純線條、霓虹、塗鴉、運動、漫畫、機器人、抽象、職業、卡通……等，，

每組平均都有 8~10 張頭像可使用。

網站中所有的頭像插圖皆是由「Limitless Designs」這間公司的設計團隊所創建的，全部開放免費下載，基本上都有提供 PNG 與 SVG 檔，使用時不需特別標註來源，個人或商業用途皆可，適合運用在網站或應用程式之中。

未來還會持續加入新的頭像主題，可能是每週也可能是每月更新一次，可在網站上輸入自己的 Email，就能收到更新通知。如果在你的設計物中有頭像插圖的使用需求，不妨參考看看唷！

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網站畫面：

開啟網站後，如果希望未來可以收到更新通知，可在箭頭處輸入自己的 Email，並按下「Subscribe」。

 

往下拉就可以看到頭像插圖列表，基本上所有的頭像都可免費下載，除了有標示「Premium」的以外。每種風格下方都有簡略的說明可以參考。

 

點擊「Load More」可以看到更多，目前共有 27 組免費頭像可以下載。

 

看到想要的頭像後，點擊「Download」即可開啟訂購畫面，在下方價格欄位輸入「0」後，按下「Add to cart」加入購物車。

 

成功加入購物車後，就會在網頁右側看到購物車的內容，可再以此類推繼續加入其它的頭像插圖。

 

想要的頭像插圖都加入購物車後，就可以點擊「Checkout」。

 

輸入 Email 後，按下「獲取」即可在 Email 裡收到相關的下載連結。

 

或者也可以在購物車裡點擊「View content」，就可以看到下載頁面囉！點擊「下載」就能將圖庫的壓縮檔下載回來使用。

 

最後更新：08-06, 2020 下午 5:12

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