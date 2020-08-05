[限時免費] 「手電筒定時器」再也不用摸黑上床了！定時自動關閉超方便（iPhone, iPad）

房間的電燈如果不在床旁邊，每次睡前在關燈後都得要摸黑走到床邊，感覺是不是有些討厭呢？雖然可以打開手機的手電筒，，

但要關閉還得要再按一次，而且也不能調整亮度，即使只是短暫的使用，也感覺會讓眼睛不舒服。

如果以上的敘述讓你感同身受，或許你可以考慮使用「手電筒定時器」，它是一款很簡單的手電筒應用，點擊數字按鈕就能立即設置時間，並同時開啟手電筒，還有四段亮度可調整，且會自動調暗螢幕的亮度哦！完成設定與使用，點擊不需超過三次！

當設定的時間到時，就會自動關閉手電筒，完全不需要再理會它。若想再更簡易的使用，也可以將「手電筒定時器」放置到通知中心裡，只要在解鎖畫面向右滑動就能快速設定最短 1 分鐘的手電筒定時器唷！有需要的朋友，可以趁限時免費期間下載試用看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 手電筒定時器

手電筒定時器 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Yixiang Lu

Yixiang Lu 官方網站： https://www.doublerect.com/flashlight-timer

https://www.doublerect.com/flashlight-timer 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「手電筒定時器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可直接點擊畫面上的數字按鈕，預設為分鐘數。按下數字後即會開啟手電筒，並開始倒數。點擊下方左右兩側的大小太陽圖示即可調整手電筒的亮度。

第2步 點擊右上角的「齒輪」可進入設定。可依需求來調整各項功能，如果需被提醒時間即將結束，可開啟「閃爍規則」，在特定秒數時，以指定的閃爍方式來提醒。

第3步 還可以調整「圖標顏色」，除了預設的橙色外，還有藍、綠、紫、黑可選擇。

第4步 「主題顏色」則有七色可選擇，可修改按鈕的顏色。

第5步 「按鍵時間單位」原本預設是「分」，點擊可切換為「秒」，能設定更短的手電筒定時器。

第6步 將「手電筒定時器」加入通知中心的小工具裡，就可以更方便使用了，不過這邊最短就只能設定 1 分鐘的時長。