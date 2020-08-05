Symbol Keyboard 讓手機也可輸入超過 2,000 種特殊符號！（iPhone, iPad）

在電腦上要輸入特殊符號，可以切換到「標點符號鍵盤」來找到一些，不過在手機上就沒那麼容易了，，

一般的手機輸入法大多只有提供常用的標點符號，若想要輸入一些特別的，像是各式的箭頭、打勾符號、星座符號、特別的運算符號、幣值符號等，就需要另外安裝像「Symbol Keyboard」這樣的 App 了。

「Symbol Keyboard」就是一款特殊符號鍵盤，不過它並不是真正的輸入法，不能讓我們在鍵盤上直接切換使用，它仍是一個單獨的程式，必須在主程式中選用想要的符號後，再複製使用。

但不需擔心的是它的操作方式很簡單，除了可以直接選擇想要使用的符號外，也可在程式中切換使用一般輸入法鍵盤，將要輸入的文字與符號一起編輯後，再直接複製貼上使用。程式中收錄的特殊符號有超過 2,000 個之多，所複製過的特殊符號會被記錄在喜好項目中，之後要再選用時就不需在大海裡撈針囉！提供給各位參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Symbol Keyboard

Symbol Keyboard 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語 開發人員： ShuMei Liang

ShuMei Liang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3.5 以上

iOS 9.3.5 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Symbol Keyboard」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以看到下方的特殊符號鍵盤，共有 8 種類別可選用，每個類別又有多頁，左右滑動即可切換查看不同分頁的符號內容。

第2步 提供的符號類別相當多元唷！

第3步 點擊符號就會出現在上方，若需輸入文字，可在左下角點擊「地球」切換一般輸入法。

第4步 最後點擊右上角的按鈕即可複製內容，直接到其它的應用程式就能貼上使用囉！

第5步 點入左上角的「星號」即可看到曾經複製使用的符號都被收錄在這邊，之後可再次點擊複製，相當方便哦！