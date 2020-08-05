[限時免費] Morphing LED Banner 超花俏的動態電子看板、跑馬燈（iPhone, iPad）
手機、平板年年出新，有時替換下來的裝置其實功能還是很 OK 的，只是效能沒有沒新機好，，
如果要拿來當看板，就得要裝個相關的 App 才好用，「Morphing LED Banner」是目前限時免費中的 LED 看板 App，與一般的跑馬燈不同，它加入了許多花俏的變形特效，讓兩行文字在切換時更加活潑有趣。不過如果你還是喜歡一行式的跑馬燈，它也是有提供這個選項的。
文字內容若使用英文，有多種特殊字體可選用，輸入中文也可正常顯示，並能接受表情符號，讓看板內容看起來更生動，可依需求變換字體顏色，也能調整動畫的速度、文字大小等。除了可當做商店看板使用外，未來要去接機、參加演唱會等場合也都很適用唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Morphing LED Banner
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Yuanji Li
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Morphing LED Banner」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，就可透過預設的文字預覽花俏的變形特效。點擊下方的「Enter Barrage」可分別輸入兩行文字。
第2步 點擊右下角的「齒輪」進入設定，可調整文字切換的速度、動畫速度、字體大小、字體樣式與顏色。如果想要一行式的跑馬燈，可在上方切換為「Marquee」。
第3步 設定好後，就可以點擊左上角的「鎖頭」切換為全螢幕模式。
第4步 若切換為「Marquee」一行式跑馬燈，一樣在下方輸入文字，也可點入「齒輪」調整相關設定。
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