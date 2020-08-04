「學韓國語」收錄超過 6000 個單詞！多種測驗方式加強你的熟悉度（Android）

學語言累積單字量是很重要的，「學韓國語」中就幫大家準備了超過 6000 個單詞，以類型區分為人、外貌、家庭、購物、工作、交通、娛樂等 15 種主題，，

每個主題又再細分為多個課程單元，可依個人的需求來選擇學習不同領域的詞彙。

單詞皆包含韓文、拼音與翻譯，且附有真人發音與圖片，有助於單詞的記憶，只要每天堅持學習幾個單字，漸漸的就能提升韓語能力唷！不過這個 App 沒有韓文字母教學，所以比較適合已有一定基礎的朋友來使用。

每個課程單元都有提供三種方式，可以來協助複習曾經學過的單詞，包含閃卡、測驗與限時挑戰。閃卡的部份一樣會搭配圖像來進行，點擊卡片就能翻面查看翻譯與發音；測驗則可設定想要的題數，由程式隨機出題，以多樣化的題型來反覆進行測試；而限時挑戰除了有時間的壓力外，也有生命值的限制，更可激發學習的潛力！

無論是各級韓語學習者、正在準備 TOPIK 考試的人，甚至只是單純想測試自己的韓語程度都可以下載來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 學韓國語 – 6000通用單詞

學韓國語 – 6000通用單詞 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： PORO HANGUGEO

PORO HANGUGEO 官方網站： http://porostudio.com/

http://porostudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「學韓國語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用可先選擇想要的語言介面，接著就能正式進入主題列表。

點入感興趣的主題，可再看到更多的課程單元。有部份標示「VIP」的課程，需付費或觀看廣告來解鎖。

找到想學習的課程後，點入「細節」就可以看到所有的詞彙列表，預設為全選，你也可以手動挑選比較不熟悉的單詞來進行學習。選擇後，按下「接受」。

在這邊就能看到搭配圖片與發音的單詞卡，點擊「喇叭」可聽發音，點擊卡片可展開大卡，韓文字可看得更清楚。

在下方則有三個複習的工具，閃卡、測驗與限時挑戰。閃卡的部份是按順序來的，會顯示韓文與圖片，點擊「翻轉到後面」則可查看拼音、翻譯與發音。

測驗可選擇題數，也可以點入「選擇詞彙目錄」選擇想要使用的單字範圍。測驗的題型很多元化，可用來考驗自己對單詞的熟悉度。

限時挑戰則是會有時間條，當開始挑戰時，時間就會逐漸減少，答錯時會扣除一顆心，當時間結束或是生命先用完還無法答完所有題目，都算挑戰失敗。

在單字卡右上角有兩個圖示，「星號」可加入收藏，另一個則是由程式來協助判斷，透過測驗回答連續 3 次都正確，單字就會被標記已背熟囉！

在主題列表右上角，可點擊「放大鏡」輸入關鍵字來搜尋特定單詞。「星號」則可開啟收藏清單。

在收藏清單中，一樣可以使用三種工具來加強單字的記憶唷！