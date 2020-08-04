「Zen Sweeper」禪風踩地雷，多種難度、地形大小可選擇！（Android）

《踩地雷》是很經典而且耐玩的益智遊戲，遊戲盤基本上都是以四方格為主，玩家需勇敢的點開任一格子透過數字線索將其中埋藏的地雷一一找出。而這款「Zen Sweeper」也是屬於踩地雷遊戲，，

不過它的風格很不一樣，走的是禪風，掃的不是「地雷」而是「太極」唷！

背景像是在一片沙地中，透過雲霧邊緣的小點來判斷相鄰區域中太極的位置，最終找出所有的太極即可過關。這邊的遊戲格就不是四方形的，而是六角形，每一格可連接的範圍更多，難度就更高了。不過遊戲有四種難度等級與四種沙地大小可選擇，掃雷初學者可從簡單的小沙地開始，慢慢累積成就感。

當判斷出太極的位置時，可以放置「石堆」做標示，不是太極的位置則可用「釘耙」來去除雲霧，不過與一般的踩地雷遊戲不同，在判斷錯誤時並不會直接結束遊戲，而是會用倒塌的石堆來取代，並在最後所有的錯誤會被計算扣分，或也可以使用「蓮花」來修復錯誤哦！總之，它是一款玩起來心情會比較 peace 的踩地雷遊戲，喜歡踩地雷的朋友可以來嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Zen Sweeper

Zen Sweeper 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ucdevs

ucdevs 官方網站： http://ucdevs.com/

http://ucdevs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： 因裝置而異

因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Zen Sweeper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「New Game」可設定想要的遊戲難度與沙地大小，各有四種層級可選擇。

接著就能開始掃雷了，在雲霧邊緣的「小點」就是相鄰區域「太極」數量的線索，利用左下角的「釘耙」與「石堆」來去除雲霧或標示太極位置。如果不小心標示錯誤，石堆就會倒蹋，不小心開到太極也會記錄錯誤，結束時將會進行扣分。

可用兩指斜拉縮放地圖大小，在空白的地方滑動可移動顯示範圍。

找出所有的太極並清除所有的雲霧後，即會結束遊戲並計算分數。

如果不習慣看「小點」線索的話，可在右下角展開選單，點擊最右側進入設定，就能選擇顯示數字，也可以開啟格線更有助於判斷。